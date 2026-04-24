Las marcas que lideran la preferencia de los consumidores en autos, motos, aerolíneas y supermercados

Chevrolet, con 21 por ciento, sigue al volante en este top of mind, aunque pierde 6 puntos porcentuales frente a 2025. Mazda, la segunda a bordo, sube un punto y llega a 17 por ciento; Toyota aprovecha las curvas y pasa de 7 a 11 por ciento, y Renault, con un punto menos, llega a 9 por ciento.

En Bogotá y Medellín, Chevrolet registra 19 por ciento, mientras que en Cali alcanza 22 por ciento y en Barranquilla, 31 por ciento. Son los hombres los que más tienen presente a la líder de automóviles, con 22 por ciento.

Es en el estrato 2 en el que más recuerdan a Chevrolet, con 24 por ciento, y en el 3 pierde 8 puntos. Los adultos entre 25 y 34 años registran 26 por ciento de recordación para Chevrolet. La marca de carros más sostenible es Chevrolet, con 18 por ciento, 2 puntos menos frente a 2024.

Llama la atención la caída de Renault en esta calificación, al pasar de 21 a 9 por ciento. Con 11 por ciento empatan Toyota y Mazda; esta última marca registra un aumento de 5 puntos frente a la medición de hace dos años.

La marca con mayor responsabilidad social es también Chevrolet, con 17 por ciento y 5 puntos menos frente a 2024, y luego aparece Toyota, con 12 por ciento y 3 puntos más.

Menos velocidad

Yamaha es la líder en el top of mind de esta categoría, con 20 por ciento y un punto menos frente a 2025; le sigue Suzuki, que viene pidiendo la pista desde el comienzo de esta medición, pero este año empezó a bajarle a la velocidad con 2 puntos menos al llegar a 17 por ciento.

Yamaha sigue liderando en motos, pese a una leve caída en su recordación.

Después está el ‘no recuerda’, con 13 por ciento, y Honda llega a doble dígito, al pasar de 9 a 12 por ciento, mismo porcentaje de AKT. A Yamaha la recuerdan más en Medellín con 32 por ciento y en Cali con 19 por ciento.

Los hombres tienen más presente a Yamaha, con 25 por ciento. Por nivel socioeconómico, es en el 3 donde más la recuerdan, con 24 por ciento. A la líder en motos la recuerdan más los adultos de 18 a 24 años, con 24 por ciento, un segmento en donde gana 6 puntos porcentuales.

Para los encuestados, la marca de motos más sostenible es Yamaha, con 19 por ciento, 13 puntos menos frente a 2024. Le sigue Honda, con 13 por ciento.

Frente a la marca de mayor responsabilidad social, Yamaha lidera con 20 por ciento y le sigue Honda, con 12 por ciento y 2 puntos más que hace dos años.

¿Turbulencia?

Avianca se mantiene en el primer lugar del top of mind de esta categoría. Sin embargo, cae a 71 por ciento, con 10 puntos menos frente a 2025 y una cifra que no veía desde 2007.

Avianca mantiene el liderazgo con amplia ventaja, aunque registra una fuerte caída en recordación.

El ‘no recuerda’ sube 6 puntos porcentuales y llega a 14 por ciento, mientras que Latam registra 3 por ciento. American y Satena llegan al 2 por ciento en este ranking, lo que muestra la gran brecha con la líder.

Por ciudades, en Bogotá, Avianca marca 77 por ciento de recordación, 6 puntos menos que el año pasado; en Medellín registra 73 por ciento y cae 8 puntos, mientras que en Barranquilla pierde 11 puntos y en Cali, 24.

Entre hombres y mujeres, el resultado salió muy parejo, con una recordación de 71 y 72 por ciento, respectivamente, pero en cada género pierde más de 10 puntos frente a 2025. Por nivel socioeconómico, en el 4, 5 y 6 obtiene 77 por ciento, uno de sus mayores indicadores; en el estrato 3 registra su mayor pérdida con 15 puntos menos y en el estrato 2 cae 10 puntos.

Los de 50 años o más son quienes más tienen en la mente a Avianca, con 74 por ciento, pero 11 puntos menos; entre el grupo de 35 a 49 años, la marca pierde 13 puntos en recordación; entre los de 25 y 34 años, la caída es de 5 puntos y entre los de 18 a 24 años disminuye 8 puntos porcentuales.

Avianca, con 62 por ciento, es considerada la aerolínea más sostenible, con 6 puntos porcentuales más frente a la medición de 2024. Satena sube 2 puntos y Latam pierde 5. La marca con mayor responsabilidad social también es Avianca con 56 por ciento, y aparece Latam con 5 por ciento, 3 puntos menos frente a la medición de 2024.

El descuento pesa

Éxito lidera nuevamente este top of mind, con 32 por ciento, un punto menos que en 2025. En contraste, D1, que responde a un modelo de negocios basado en descuentos, sigue creciendo en recordación; esta vez llega a 17 por ciento, con 2 puntos más frente al año pasado.

Éxito se mantiene como la marca más recordada, mientras D1 sigue ganando terreno en la categoría.

Siguiendo esta tendencia, Ara se ubica en tercer lugar con 8 por ciento y empata con Alkosto. Es en Medellín, su origen, donde más recuerdan a Éxito, con 47 por ciento y 4 puntos porcentuales más frente al año pasado.

Le sigue Barranquilla con 41 por ciento y 9 puntos adicionales frente a 2025; en Bogotá alcanza 30 por ciento y pierde 4 puntos, y en Cali es donde menos la tienen presente, con 14 por ciento y 8 puntos menos.

En mujeres registra 36 por ciento de recordación y 4 puntos más frente al año pasado, y en hombres marca 26 por ciento y 9 puntos menos.

Por nivel socioeconómico, Éxito alcanza su mejor registro en el estrato 3, con 32 por ciento y 6 puntos menos; le sigue el estrato 2 con 31 por ciento y 2 puntos nuevos, y la recuerdan menos en los niveles 4, 5 y 6 con 30 por ciento, donde pierde un punto porcentual.

Por edades, son los de 35 a 49 años los que tienen el top of mind más alto de la marca con 35 por ciento, un segmento en el que pierde 11 puntos; les siguen los de 50 años o más con 33 por ciento y 6 puntos más; el grupo de 25 a 34 años la tiene presente con 28 por ciento y 9 puntos menos, y son los más jóvenes los que le dan 27 por ciento en recordación, pero donde más crece con 10 puntos.

Éxito sigue siendo la marca más sostenible entre los consultados, con 24 por ciento, aunque con 6 puntos menos frente a la medición de 2024. D1 registra 18 por ciento y crece 6 puntos.

La marca de esta categoría con mayor responsabilidad social también es el Éxito, con 27 por ciento, aunque con 8 puntos menos frente a la medición de hace dos años. D1 marca 14 por ciento y 3 puntos más frente a 2024.

Ficha técnica // adultos Objetivo principal: evaluar el top of mind (TOM) de las marcas en las categorías más importantes en Colombia. // Objetivos específicos: •Identificar las marcas con mayor TOM en Colombia. • Seguimiento al desempeño de las marcas en la mente de los colombianos a través del tiempo. • Medir nuevamente Sostenibilidad y Responsabilidad Social en 2026, observando la evolución de las marcas frente a 2024. // Metodología: encuestas telefónicas y presenciales con una duración de 35 minutos. // Universo: colombianos de las principales ciudades (Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla). •Nivel socioeconómico 2, 3, 4, 5 y 6. •Edades: hombres y mujeres mayores de 18 años. // Muestra: 600 encuestas. // Fecha de campo: del 26 de febrero al 24 de marzo de 2026. // Margen de error: 4 %. // Distribución de la muestra. Ciudades: Bogotá: 50 %, Cali: 20 %, Medellín: 20 %, Barranquilla: 10 %. // Nivel socioeconómico: estrato 2: 36 %, estrato 3: 39 %, estratos 4, 5 y 6: 26 %. // Edad: 18-24 años: 13 %, 25-34 años: 23 %, 35-49 años: 26 %, + de 50 años: 37 %. // Género: femenino: 54 %, masculino: 46 %. // Empresa encuestadora: YanHaas.