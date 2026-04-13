Empresas en Bogotá, rezagadas en acción climática: pocas miden su huella

A pocos días del Colombia Carbon Forum 2026, una cifra deja en evidencia el reto climático empresarial en la capital: solo el 16 % de las empresas en Bogotá-Región mide su huella de carbono, según la más reciente encuesta de la Cámara de Comercio de Bogotá.

El estudio, aplicado a 1.557 empresas, revela que el 83,6 % aún no realiza esta medición, un paso clave para diseñar estrategias de reducción de emisiones.

A esto se suma otro dato preocupante: apenas 2 de cada 10 compañías conocen la meta país de reducir en 51 % las emisiones al 2030, lo que evidencia una brecha no solo técnica, sino de información.

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Más allá de los números, se evidencia una desaceleración en la acción climática frente a 2023, con menos empresas implementando medidas de sostenibilidad.

Esto sugiere que, pese a la presión global, el tema ha perdido prioridad dentro de las organizaciones, incluso cuando la transición energética y la descarbonización se consolidan como factores clave de competitividad.

En este contexto, el foro se perfila como un espacio para reactivar la agenda empresarial. El evento, que se realizará el 16 y 17 de abril en Ágora Bogotá, reunirá a actores públicos y privados, así como organismos internacionales como el PNUD, PNUMA, CAF y CEPAL, junto a empresas como ISA, LATAM y Terpel.

“Buscamos acelerar la transición hacia una economía baja en emisiones mediante el diálogo público-privado y la cooperación internacional”, afirmó Ovidio Claros Polanco, presidente de la CCB.

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La baja medición de huella de carbono deja claro que el reto no está solo en ejecutar acciones, sino en construir capacidades básicas dentro del tejido empresarial. Sin esa base, la transición climática en Colombia seguirá avanzando a un ritmo desigual.