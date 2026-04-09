FDN impulsa proyecto solar en Córdoba con financiamiento clave para transición energética

La Financiera de Desarrollo Nacional (FDN) anunció su participación en el cierre financiero del Parque Solar El Campano, un proyecto de generación de energía renovable ubicado en Chinú, Córdoba, que busca fortalecer la seguridad energética y avanzar en la diversificación de la matriz eléctrica del país.

La entidad aportará hasta $157.550 millones, equivalentes a cerca del 50% de la deuda del proyecto, bajo un esquema que combina financiamiento y garantías. En total, la iniciativa contempla una inversión cercana a $453.950 millones, respaldada por capital privado y deuda de largo plazo.

El proyecto tendrá una capacidad instalada de 128,8 MWdc (99,9 MWac) y se espera que entre en operación en el tercer trimestre de 2027.

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Su desarrollo está a cargo de Atlas Renewable Energy, en alianza con ISAGEN, como parte de una estrategia que apunta a desarrollar hasta 1.000 MW solares en Colombia hacia 2030.

En términos financieros, la viabilidad del proyecto se apoya en un contrato de compraventa de energía (PPA) a 15 años con ISAGEN, bajo la modalidad de pago por generación, así como en ingresos adicionales derivados del Cargo por Confiabilidad a 20 años, lo que fortalece su capacidad de pago y estabilidad en el tiempo.

Más allá de su impacto en el sistema eléctrico, el parque solar proyecta una reducción de cerca de 4 millones de toneladas de CO₂ durante su vida útil, alineándose con las metas de descarbonización y sostenibilidad del país.

La participación de la FDN se enmarca en una estrategia más amplia de movilización de recursos hacia infraestructura energética con criterios ambientales, sociales y de gobernanza, en un momento en el que Colombia busca acelerar la transición hacia fuentes limpias sin comprometer la confiabilidad del sistema.

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Con este proyecto, el país avanza en el fortalecimiento de su capacidad de generación renovable, al tiempo que integra nuevos mecanismos de financiamiento que permiten viabilizar iniciativas de gran escala en el sector energético.