CÁPSULA

Colombia proyecta cerrar 2026 con 4.200 MW instalados en energías renovables

El gremio SER Colombia reporta avances en proyectos FNCER y plantea medidas para incorporar hasta 9.500 MW adicionales en los próximos cinco años.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 5:52 p. m.
Energías renovables en Colombia
Energías renovables en Colombia Foto: Suministrada / API

Colombia cuenta actualmente con un portafolio de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en distintas etapas de desarrollo. De acuerdo con cifras del gremio SER Colombia, el país cerrará 2026 con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada en energías renovables.

De ese total, 2.876 MW corresponden a proyectos de mediana y gran escala en operación comercial o en pruebas, mientras que 1.200 MW provienen de recursos distribuidos, como autogeneración a pequeña y gran escala y generación distribuida. Según el informe, esta capacidad equivale al consumo eléctrico de Bogotá y su área metropolitana, beneficiando a 10,2 millones de personas.

En términos ambientales, la capacidad instalada permitiría evitar la emisión de 1,24 millones de toneladas de CO₂ al año, equivalente al retiro de más de 265.000 vehículos de circulación.

El documento señala que el trabajo coordinado entre los actores del sector podría incorporar entre 6.000 y 9.000 MW adicionales en los próximos cinco años, con un ahorro potencial de hasta $7 billones en tarifas. “Los avances que hemos consolidado en energías renovables son significativos, y demuestran que cuando trabajamos articuladamente, los resultados benefician a todos los colombianos”, afirmó Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia. Agregó que “la implementación de las decisiones correctas nos permitiría incorporar entre 6.586 y 9.500 megavatios en los próximos cinco años, lo que representa un ahorro potencial de hasta $7 billones en tarifas para las familias colombianas”.

Cápsulas

BYD Colombia cerró 2025 con negocios por 215 buses eléctricos y proyecta expansión en 2026

Cápsulas

Colsubsidio impactó a 2,8 millones de personas en 2025

Cápsulas

Lanzan Club 30% Colombia para reducir la brecha en juntas directivas

Cápsulas

Registraduría ajusta tarifas: cuánto valen los documentos y certificados este año

Cápsulas

Colombia se consolida como mercado clave en la estrategia global de Nespresso

Cápsulas

La demanda por movilidad crece al ritmo del turismo internacional y revela una fuerte concentración en ocho ciudades del país

Cápsulas

Alza del salario mínimo redefine estrategias laborales para 2026: solo el 4 % de las empresas prevé aumentos superiores al 10 %, según informe

Empresas

Los ‘chicharrones’ que tendrá que enfrentar la nueva junta de Ecopetrol, en la recta final del Gobierno Petro

Macroeconomía

Colombia resiste en el mercado de fusiones pese al freno global

Tecnología

¿El fin de los paneles solares? El invento científico que genera luz cada vez que cae una gota de lluvia

En 2026, 1.043 MW adicionales iniciarían construcción, mientras que otros 5.843 MW, con avances entre el 20 % y el 60 %, lo harían entre 2027 y 2029. El gremio propone, entre otras medidas, ajustes regulatorios, subastas de largo plazo y planes para agilizar trámites y subsidios, además del desarrollo de tecnologías como eólica offshore y geotermia.

Más de Cápsulas

Autoridades brasileñas frenaron la construcción de la planta de BYD en ese país por supuestas prácticas de esclavitud; contratista encargado de los empleados rechazó las acusaciones.

BYD Colombia cerró 2025 con negocios por 215 buses eléctricos y proyecta expansión en 2026

.

Colsubsidio impactó a 2,8 millones de personas en 2025

Economia

Lanzan Club 30% Colombia para reducir la brecha en juntas directivas

¿Cómo solicitar un duplicado de la cédula en línea y que se necesita para este trámite?

Registraduría ajusta tarifas: cuánto valen los documentos y certificados este año

.

Colombia se consolida como mercado clave en la estrategia global de Nespresso

.

La demanda por movilidad crece al ritmo del turismo internacional y revela una fuerte concentración en ocho ciudades del país

.

Alza del salario mínimo redefine estrategias laborales para 2026: solo el 4 % de las empresas prevé aumentos superiores al 10 %, según informe

.

La transición energética redefine las prioridades económicas de Colombia

.

Renta variable y liquidez marcaron un año récord en la bolsa colombiana

Noticias Destacadas