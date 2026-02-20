Colombia proyecta cerrar 2026 con 4.200 MW instalados en energías renovables

Colombia cuenta actualmente con un portafolio de proyectos de Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en distintas etapas de desarrollo. De acuerdo con cifras del gremio SER Colombia, el país cerrará 2026 con 4.200 megavatios (MW) de capacidad instalada en energías renovables.

De ese total, 2.876 MW corresponden a proyectos de mediana y gran escala en operación comercial o en pruebas, mientras que 1.200 MW provienen de recursos distribuidos, como autogeneración a pequeña y gran escala y generación distribuida. Según el informe, esta capacidad equivale al consumo eléctrico de Bogotá y su área metropolitana, beneficiando a 10,2 millones de personas.

En términos ambientales, la capacidad instalada permitiría evitar la emisión de 1,24 millones de toneladas de CO₂ al año, equivalente al retiro de más de 265.000 vehículos de circulación.

El documento señala que el trabajo coordinado entre los actores del sector podría incorporar entre 6.000 y 9.000 MW adicionales en los próximos cinco años, con un ahorro potencial de hasta $7 billones en tarifas. “Los avances que hemos consolidado en energías renovables son significativos, y demuestran que cuando trabajamos articuladamente, los resultados benefician a todos los colombianos”, afirmó Alexandra Hernández, presidente ejecutiva de SER Colombia. Agregó que “la implementación de las decisiones correctas nos permitiría incorporar entre 6.586 y 9.500 megavatios en los próximos cinco años, lo que representa un ahorro potencial de hasta $7 billones en tarifas para las familias colombianas”.

En 2026, 1.043 MW adicionales iniciarían construcción, mientras que otros 5.843 MW, con avances entre el 20 % y el 60 %, lo harían entre 2027 y 2029. El gremio propone, entre otras medidas, ajustes regulatorios, subastas de largo plazo y planes para agilizar trámites y subsidios, además del desarrollo de tecnologías como eólica offshore y geotermia.