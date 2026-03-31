Crean comunidad energética inteligente en Villavicencio ante riesgo de déficit de energía firme; es liderada por jóvenes

Para 2026, en Colombia se estima un déficit de energía firme de -2 %, un riesgo que se extendería hasta 2030 debido a la insuficiente oferta para cubrir la demanda, retrasos en infraestructura, dificultades financieras del sector y vulnerabilidad climática.

En este contexto, fue presentado un megaproyecto en Villavicencio que propone la creación de una comunidad energética inteligente para suministrar energía limpia a más de 100 familias, instituciones educativas, negocios locales en las veredas El Cairo y Vanguardia, y algunas sedes empresariales.

La iniciativa contempla una inversión superior a los 10.000 millones de pesos y la instalación de 23.000 metros cuadrados de paneles solares. Es liderada por las empresas Vértebra y Vital, en alianza con el colegio Ciudad Educadora Espíritu Santo (CEES).

El modelo incorpora un componente tecnológico denominado “motor cognitivo”. Según Juan Pablo Rojas, CEO de Vértebra, el proyecto incluye un laboratorio de inteligencia artificial en el que estudiantes de grados 10 y 11 desarrollarán herramientas para monitorear el consumo energético.

“No se trata simplemente de un proyecto solar; es un proyecto de comunidad con un motor físico, que son los paneles, y uno cognitivo, que es el laboratorio. Los sistemas desarrollados por los jóvenes permitirán emitir alertas sobre consumos inusuales y traducir la complejidad de las facturas de energía a un lenguaje sencillo, sugiriendo hábitos de ahorro prácticos para los habitantes de la zona”, explica.

Desde la institución educativa, el rector Andrés Elías Pardo afirmó: “Hoy evolucionamos, ya no somos una institución que educa dentro de sus muros; somos una verdadera ciudad educadora que alimenta, ilumina y piensa por y para sus ciudadanos”.

Según la UPME, la generación fotovoltaica en el país ha crecido 1.650 % desde 2022 y en 2025 superó al carbón.