Plan de Enel fortalece infraestructura energética en Cundinamarca

La compañía Enel Colombia adelantó durante febrero un plan de modernización de redes eléctricas en ocho municipios y más de 30 veredas de Cundinamarca, con el objetivo de mejorar la calidad y continuidad del servicio en zonas urbanas y rurales.

Las intervenciones, enmarcadas en el programa Enel Corazón de Cundinamarca, incluyeron 11 frentes de trabajo en municipios como Guaduas, Villeta, Nocaima, Cachipay, Sasaima, Chaguaní, Quebrada Negra y Nimaima. En total, más de 4.000 usuarios se vieron beneficiados con estas acciones.

El despliegue operativo involucró a más de 600 personas en terreno, entre cuadrillas técnicas, personal forestal, ingenieros y supervisores, quienes realizaron labores de mantenimiento y renovación de infraestructura eléctrica.

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Entre los trabajos ejecutados se destacan la poda y tala de árboles en contacto con la red, el cambio de postes, crucetas y aisladores deteriorados, así como la instalación de equipos telecontrolados que permiten aislar fallas sin afectar amplias zonas.

También se incorporaron pararrayos para proteger la red y las viviendas frente a descargas eléctricas.

El impacto ha sido especialmente relevante en áreas rurales, donde la estabilidad del servicio es clave para actividades agrícolas y productivas. En los centros urbanos, las intervenciones contribuyen a mejorar la seguridad y confiabilidad del suministro eléctrico.

La compañía prevé continuar con estas acciones durante el primer semestre del año, con nuevas intervenciones en municipios como La Peña, Albán, Útica, Supatá, Vergara, entre otros.

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Este tipo de inversiones en infraestructura energética resulta determinante para fortalecer la resiliencia del sistema eléctrico, especialmente en territorios donde las condiciones geográficas y climáticas representan mayores desafíos para la prestación del servicio.