Puerto Antioquia recibe aval para exportar café y promete reducir costos logísticos para productores

La infraestructura logística vuelve a convertirse en protagonista dentro de la competitividad exportadora colombiana.

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La habilitación de Puerto Antioquia para exportar café colombiano abre una nueva alternativa logística para uno de los principales productos de exportación del país y promete reducir tiempos, distancias y costos dentro de la cadena cafetera nacional.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) expidió la Resolución 7995 mediante la cual autorizó oficialmente a Puerto Antioquia como terminal habilitada para operaciones de exportación de café, decisión que incorpora al Urabá antioqueño dentro del mapa estratégico de corredores cafeteros del país.

La relevancia económica aparece rápidamente en las cifras. Según Puerto Antioquia, la terminal se encuentra aproximadamente 350 kilómetros más cerca que otros puertos del Caribe frente a los principales centros de producción y consumo del país, situación que podría traducirse en menores tiempos de transporte terrestre y reducción de costos logísticos para exportadores.

El impacto también resulta relevante para regiones productoras. Actualmente, aproximadamente 14 % de las exportaciones cafeteras colombianas se originan en Antioquia, región que ahora contará con una salida portuaria más cercana a parte importante de su producción.

Los beneficios también podrían extenderse hacia productores del Eje Cafetero, donde la compañía asegura que las distancias logísticas podrían reducirse cerca de 36 %, mejorando tiempos de movilización hacia puertos exportadores.

La habilitación requirió evaluaciones técnicas realizadas por la Federación Nacional de Cafeteros, entidad encargada de verificar que la infraestructura, procesos operativos, seguridad y capacidades logísticas cumplieran requisitos exigidos para el manejo exportador del grano.

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Puerto Antioquia aseguró además que su infraestructura fue diseñada para operaciones multipropósito, incluyendo carga general, contenedores refrigerados, vehículos, graneles y operaciones asociadas al comercio exterior cafetero, mientras prepara el inicio de operaciones con bodegas, sistemas de seguridad, equipos y procesos orientados específicamente al manejo exportador del producto insignia nacional.

La apuesta va más allá del café. La incorporación de nueva infraestructura portuaria sobre el Caribe busca reducir uno de los principales desafíos históricos del comercio exterior colombiano, transportar mercancías desde centros productivos hacia puertos competitivos sin que los costos logísticos terminen restando competitividad internacional al producto final.