Puerto Antioquia anunció ayer, jueves 5 de febrero, nuevamente el inicio de operaciones en el golfo de Urabá, a 320 kilómetros de Medellín.

“La entrada en funcionamiento de esta terminal marítima de clase mundial representa la materialización de una visión de largo plazo que conecta al país con los mercados internacionales de manera más eficiente, segura y competitiva”, dijo la compañía a través de un comunicado.

El puerto cuenta con un muelle marítimo de 1.340 metros de longitud y cinco posiciones de atraque, un calado operativo de 16,5 metros apto para buques tipo New Panamax y una plataforma terrestre de 38 hectáreas, es decir, uno de los más competitivos del país.

En noviembre de 2025, gracias a una invitación de Comfenalco Antioquia, SEMANA recorrió la zona donde está Puerto Antioquia, una de las cinco terminales marítimas que cambiarán para siempre a esa subregión compuesta por municipios como Turbo, Apartadó, Carepa y Necoclí, entre otros.

Puerto Antioquia. Foto: Gobernación de Antioquia

En medio del mar, se ve la imponente infraestructura compuesta por un viaducto que lleva a la plataforma en la que se erigen tres enormes grúas de 12 metros de altura.

Estas se encargarán de mover los 7 millones de toneladas de carga que llegarán cada año al puerto, lo que lo convertirá en el más importante de Colombia en el Caribe, el cual contará con casi la tercera parte de la capacidad del de Buenaventura, que alcanza las 18,9 millones de toneladas por año.

Pero en la región, aún persisten con la incertidumbre sobre quién construirá una vía por la que deberán pasar cerca de 1.000 tractomulas que se espera ingresen a diario a Puerto Antioquia, uno de los retos importantes que tiene el proyecto.

Red de Veedurías pide poner la lupa a proyecto portuario en Antioquia por presuntas irregularidades

“Una de las dificultades de la planeación del puerto es haberlo empezado a construir sin haber definido cómo se iba a hacer la vía de acceso, que está a la altura del corregimiento de Río Grande y termina en el casco urbano de Nueva Colombia; es de entre 18 y 20 kilómetros, que llevarán las mulas al puerto”, dijo entonces a SEMANA el alcalde Alejandro Abuchar.

Ahora, este medio intentó comunicarse con él, pero no fue posible, ni con un vocero de Puerto Antioquia, para conocer el estado de la vía reclamada por las comunidades y por el alcalde.

Con quienes sí se pudo hablar fue con habitantes de la zona, que repitieron las mismas incertidumbres de saber qué va a pasar con la trocha por donde ingresarán las tractomulas, que hoy, aseguran, no está diseñada para tal fin.

Una fuente desde la Alcaldía informó que la entidad territorial está evaluando qué medidas tomar para evitar accidentes con las más de 500 motos y bicicletas que estiman se movilizan cada madrugada con trabajadores de la zona que se dirigen a las plantaciones de plátano.

“Una de las opciones es habilitar unos acopios para que unos camiones esperen mientras los otros se movilizan, incluso adoptar una medida de movilidad por horario, similar a los pico y placa”, le dijo la persona consultada a SEMANA.

A pesar de esa inquietud por parte de la comunidad, desde Puerto Antioquia resaltan que “gracias a esta infraestructura moderna y a su ubicación estratégica, Puerto Antioquia se consolida como el puerto del Caribe más cercano a los principales centros de producción y consumo del país, al ubicarse 350 kilómetros más cerca que otros terminales de la región, lo que representa una reducción del 47 % en la distancia con Medellín, del 36 % con el Eje Cafetero y ahorros logísticos estimados entre el 33 % y el 58 % para exportadores e importadores frente a otros puertos del Caribe colombiano”.

Además, destacaron a través del comunicado compartido la opinión del presidente del proyecto, Alejandro Costa Posada: “No hay forma de que Puerto Antioquia tenga éxito comercial sin que las comunidades también sientan un desarrollo social. Este enfoque demuestra que la unión entre el sector público, la empresa privada y las comunidades puede generar transformación desde el primer día: un puerto diseñado no solo para mover carga, sino para mover progreso. Además, el proyecto impulsa una economía regional diversa, promoviendo oportunidades en sectores como el turismo, el comercio, la cultura y los servicios, con el objetivo de fortalecer el tejido social y productivo del territorio.”

Avanzan las megaobras de infraestructura de Antioquia: la inversión supera los 45 billones de pesos

También, desde Puerto Antioquia indicaron que “con el inicio de operaciones, Urabá se posiciona como un nodo estratégico para el comercio exterior colombiano. Su ubicación, conectividad vial y capacidad operativa consolidan a la región como un polo logístico y agroindustrial competitivo, sostenible y humano, que abre nuevas rutas para el desarrollo económico del país y conecta a Colombia con el mundo desde el Caribe”.