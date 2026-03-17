Puerto Antioquia inicia operaciones con primer buque a granel y refuerza su rol logístico

Puerto Antioquia marcó un hito en la infraestructura logística del país con el arribo de su primer buque a granel, la motonave Pelican Island, que transportó 18.700 toneladas de maíz desde Estados Unidos.
La operación, realizada en Turbo, Antioquia, representa el inicio de una nueva etapa para esta terminal multipropósito, llamada a convertirse en un actor clave en la conexión del país con mercados internacionales.
El buque, de 190 metros de eslora y 32 metros de ancho, permitió poner a prueba la capacidad operativa del puerto, que logró niveles de productividad superiores a 8.400 toneladas por día. La descarga se completó en cerca de 72 horas, en un proceso continuo que incluyó operación 24/7, incluso bajo condiciones climáticas adversas.
Este desempeño responde a una infraestructura diseñada para optimizar tiempos y costos logísticos. El puerto cuenta con sistemas mecanizados en zonas cubiertas y equipos con capacidad de movilización de hasta 95 toneladas por vehículo, además de herramientas de monitoreo en tiempo real y sistemas de control que refuerzan la trazabilidad de las operaciones.
Más allá de la operación puntual, el arribo del primer buque a granel refleja el potencial de Puerto Antioquia como nodo estratégico en el Caribe colombiano.
La eficiencia logística es determinante para la competitividad; este tipo de desarrollos cobra relevancia para sectores como el agroindustrial, que dependen de la importación de insumos como el maíz.
Con el inicio de operaciones en graneles, Puerto Antioquia entra a competir en un segmento clave del comercio exterior, en un momento en el que el país busca fortalecer su infraestructura portuaria y reducir costos de transporte en las cadenas productivas.