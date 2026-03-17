Puerto Antioquia inicia operaciones con primer buque a granel y refuerza su rol logístico

Puerto Antioquia marcó un hito en la infraestructura logística del país con el arribo de su primer buque a granel, la motonave Pelican Island, que transportó 18.700 toneladas de maíz desde Estados Unidos.

La operación, realizada en Turbo, Antioquia, representa el inicio de una nueva etapa para esta terminal multipropósito, llamada a convertirse en un actor clave en la conexión del país con mercados internacionales.

El buque, de 190 metros de eslora y 32 metros de ancho, permitió poner a prueba la capacidad operativa del puerto, que logró niveles de productividad superiores a 8.400 toneladas por día. La descarga se completó en cerca de 72 horas, en un proceso continuo que incluyó operación 24/7, incluso bajo condiciones climáticas adversas.

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Este desempeño responde a una infraestructura diseñada para optimizar tiempos y costos logísticos. El puerto cuenta con sistemas mecanizados en zonas cubiertas y equipos con capacidad de movilización de hasta 95 toneladas por vehículo, además de herramientas de monitoreo en tiempo real y sistemas de control que refuerzan la trazabilidad de las operaciones.

Más allá de la operación puntual, el arribo del primer buque a granel refleja el potencial de Puerto Antioquia como nodo estratégico en el Caribe colombiano.

La eficiencia logística es determinante para la competitividad; este tipo de desarrollos cobra relevancia para sectores como el agroindustrial, que dependen de la importación de insumos como el maíz.

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Con el inicio de operaciones en graneles, Puerto Antioquia entra a competir en un segmento clave del comercio exterior, en un momento en el que el país busca fortalecer su infraestructura portuaria y reducir costos de transporte en las cadenas productivas.