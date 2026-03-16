Los destinos de Antioquia que se unen para ofrecer aventuras extremas en homenaje al último río libre del departamento

A los municipios de Cocorná, San Luis, San Carlos y al corregimiento de Puerto Garza, Antioquia, llega uno de los eventos más esperados para los amantes de la naturaleza y las aventuras extremas en el departamento: el Samaná Fest 2026.

Se trata de una iniciativa que surgió gracias a guías de rafting y líderes ambientales del Oriente antioqueño, y que hoy se ha convertido en un referente nacional enfocado en la conservación del río Samaná, uno de los más espectaculares y biodiversos de Colombia.

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Lo que comenzó como una iniciativa impulsada por guías de rafting y líderes ambientales del Oriente antioqueño para conservar el río, hoy es un referente nacional de articulación entre conservación ambiental, turismo responsable y activación cultural.

A la fecha, es el último río libre del departamento, es decir, el único que no ha sido intervenido por hidroeléctricas. Esta joya natural nace en los páramos de la Cordillera Central y atraviesa cinco ecosistemas hasta desembocar en el Río Magdalena.

¿Qué hacer durante el Samaná Fest?

Este proyecto lleva más de una década defendiendo el último río libre de Antioquia como fuente hídrica. Su objetivo es ofrecer experiencias únicas combinadas con un sentido de conservación que gira entorno a este tesoro natural de gran belleza e importancia ecológica.

Por eso, durante el festival además de unir disciplinas extremas y actividades culturales en pro del cuidado del medio ambiente, los visitantes también pueden participar en encuentros comunitarios donde se habla de las soluciones para la protección del río Samaná a largo plazo.

Algunas de las actividades que se pueden disfrutar en el marco de este evento son kayak, parapente, rafting y bicicleta, entre otras. Los puntos de encuentro y fechas este año son en Cocorná y San Luis del 21 al 23 de marzo, y del 27 al 29 del mismo mes en Puerto Garza y San Carlos.

Este encuentro colaborativo y de entrada libre, brinda una experiencia integral que une la defensa ambiental con la cultura y la economía local, siempre con el objetivo claro de cuidar y, a la vez, crear oportunidades en cada una de sus ediciones.

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Programación oficial

Cocorná - San Luis del 21–23 de marzo

21 de marzo - La vega - Cocorna: Carrera multideportiva extrema con participación de parapentistas, kayakistas, corredores y ciclistas en el valle del Río Santo Domingo.

Carrera multideportiva extrema con participación de parapentistas, kayakistas, corredores y ciclistas en el valle del Río Santo Domingo. 22 de marzo - Puente Samana - San Luis: Bajada comunitaria en rafting hasta el Puente Samaná. Jornada cultural abierta con música y acto simbólico en honor al río.

Bajada comunitaria en rafting hasta el Puente Samaná. Jornada cultural abierta con música y acto simbólico en honor al río. 23 de marzo - Rio Calderas - Cocorna: Navegación en rafting en el Río Calderas.

Puerto Garza – San Carlos del 27–29 de marzo

Durante este fin de semana, el eje central será la Maratón Internacional del Samaná de kayak, con más de 100 competidores de 12 nacionalidades. En la agenda también se incluye un desfile comunitario y programación musical.