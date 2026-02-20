Especial Turismo

Antioquia le apuesta al turismo de naturaleza y conservación

Comfama impulsa un modelo de turismo que conecta experiencia, sostenibilidad y crecimiento en las regiones.

Redacción Semana
20 de febrero de 2026, 4:52 p. m.
A través de los Laboratorios de turismo, las empresas que reciben acompañamiento se han especializado en actividades de bienestar para fortalecer su oferta turística.
A través de los Laboratorios de turismo, las empresas que reciben acompañamiento se han especializado en actividades de bienestar para fortalecer su oferta turística.

El sonido del agua marca el ritmo de la vida en San Rafael y San Carlos, dos municipios del Oriente antioqueño donde los ríos atraviesan el paisaje, la memoria y el futuro de sus comunidades. Aquí, Liumara Márquez y su hermano Darién decidieron volver a sus raíces e inspirados en su infancia en el Chocó crearon el Refugio Natural Taibará, un hospedaje que pone en el centro la sostenibilidad y el bienestar.

Historias como la de Taibará son el reflejo de un movimiento más amplio que hoy toma fuerza en Antioquia: el turismo consciente. Un modelo que entiende el crecimiento del sector como una oportunidad para cerrar brechas, fortalecer capacidades locales y cuidar la naturaleza.

Liumara Márquez, del Refugio Natural Taibará, hace parte de la red de empresarios que Comfama acompaña en el Oriente antioqueño.
Liumara Márquez, del Refugio Natural Taibará, hace parte de la red de empresarios que Comfama acompaña en el Oriente antioqueño.

Según el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Cotelco, y ProColombia, en los últimos años el departamento se ha consolidado como un destino turístico emergente en Colombia. El aumento de viajeros, la diversificación de la oferta y un mayor gasto turístico han traído consigo oportunidades, pero también retos. Por eso, la Caja de Compensación Familiar de Antioquia (Comfama) ha creado nuevas estrategias para acompañar al sector, entendiendo que una de las principales necesidades del turismo en el departamento es la generación de productos diferenciales, alineados con las vocaciones de los territorios y las tendencias del mercado actual.

Durante 2025, Comfama acompañó a 469 empresas del sector en Antioquia con estrategias orientadas a fortalecer su productividad y competitividad. “En los últimos diez años, el turismo ha crecido el doble que en el país. Ese dinamismo nos reta a pensar cómo crecemos y para qué crecemos”, explicó Juan Esteban Franco, responsable de Desarrollo Empresas Turismo en Comfama.

Durante 2025, Comfama acompañó a 469 empresas del sector en Antioquia con estrategias orientadas a fortalecer su productividad y competitividad.

Un ejemplo de estas estrategias son los Laboratorios de Turismo, espacios de trabajo colaborativo construidos junto con actores locales para identificar brechas, potenciar capacidades y crear productos turísticos diferenciales. En San Rafael y San Carlos este enfoque dio origen a ‘Los caminos del agua: 9 santuarios de sabiduría’. Es una iniciativa que articula a 12 empresas alrededor del cuidado del entorno, el turismo de bienestar y la conexión con saberes ancestrales.

Las empresas acceden a asesorías especializadas, espacios de formación y conexiones con instituciones y operadores nacionales e internacionales. “Cuando nos unimos para fortalecer el territorio, nos preparamos mejor para atraer visitantes y ofrecer experiencias con sentido”, afirma Liumara Márquez, una de las empresarias que ha recibido acompañamiento.

Comfama busca seguir contribuyendo al posicionamiento de Antioquia como uno de los destinos turísticos más dinámicos del país, impulsando la formalización, la productividad y generando conexiones que permitan a las empresas y comunidades acceder a oportunidades de crecimiento.

*Contenido elaborado con apoyo de Comfama

