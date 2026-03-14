Antioquia está dividida en nueve subregiones y una de ellas es la de Occidente, la cual está localizada entre las cordilleras Central y Occidental de Colombia, entre el Valle de Aburrá al sur y el Nudo de Paramillo y Urabá, al norte, según información de la Gobernación.

A dos horas de Medellín, este es el pequeño pueblo que enamora en el norte de Antioquia con sus zócalos y fachadas coloridas

Los datos oficiales indican que el río Cauca es el eje hídrico de la región, el cual recibe el caudal de numerosos ríos como el Tonusco, Rumango, Sucio, Peque, Herradura, Uramita, Amparradó y Murrí.

En su territorio hay 19 municipios y a uno de ellos se le conoce como el ‘pueblo de la sal’, dado que en el pasado fue un gran productor de este mineral. El portal Turismo Antioquia Travel indica que este fue uno de los primeros pueblos que pisaron los españoles, en el centro de Antioquia.

Heliconia se ubica a menos de dos horas de Medellín. Foto: Tomada de Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica).

¿Qué se puede hacer en este destino?

Se dice que este es un lugar ideal para salir a pescar sabaletas, disfrutar de sus fuentes hídricas y apreciar sus lindos paisajes que están marcados por montañas y otros encantos naturales. Es perfecto para los amantes de los planes al aire libre.

En la lista de atractivos que pueden disfrutar los viajeros se encuentran, entre otros, las salinas, que es un sitio con una gran importancia histórica para el municipio; pues allí estaban las minas de sal, donde todavía están las ruinas de las que eran las chimeneas y algunas construcciones de las que fueron levantadas por los ancestros indígenas.

Estos son los encantos de uno de los pueblos más fríos de Antioquia, ideal para los amantes de la naturaleza y la fotografía

Otro de los encantos ideales para los amantes de la naturaleza es Los Chorros, un hermoso balneario natural en donde se aprecia una caída de agua. Este es un buen escenario para conectar con la naturaleza, ya que está lleno de vegetación y zonas verdes para disfrutar. Este encantador destino se encuentra a solo cuatro kilómetros de la zona urbana del municipio y se puede ir caminando por un sendero ecológico.

Una opción más para disfrutar es la Ruta de Murgia, un sendero ecológico ubicado a unos 18 kilómetros del pueblo. Allí es posible apreciar diversidad de vegetación, fauna y zonas verdes, por lo que es un sitio perfecto para conectar con la naturaleza y respirar aire puro.

Este es uno de los destinos para visitar en Antioquia si se quiere disfrutar de planes de naturaleza. Foto: Turismo Antioquia Travel (Antioquia es Mágica)/API.

Datos de interés

De acuerdo con información del portal oficial Corregimientos de Antioquia, en el año 1541, cuando Jorge Robledo buscaba el valle de Arví, encontró el “Pueblo de la sal”, donde los indígenas elaboraban panes de este ingrediente.

Se dice que las guacas indígenas y las salinas del territorio de Heliconia les proporcionaron mucha riqueza a los españoles. Durante la colonia y el siglo XIX, Heliconia fue el mayor productor de sal en Antioquia y en 1814 el dictador Juan del Corral decretó la fundación de la población de Heliconia, que hasta ese momento existía con el nombre de Guaca, debido a los entierros indígenas.

Luego de esto, el poblado recibió el nombre de San Rafael de Heliconia y para el año de 1831 Heliconia fue erigido como distrito municipal.