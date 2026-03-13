La mejor época para viajar a Cartagena y otros datos clave para programar su visita sin estrés, según sus intereses

Cartagena de Indias sigue siendo uno de los destinos preferidos de Colombia, tanto por viajeros nacionales como internacionales, según el Índice de Competitividad Turística Regional– ICTRC 2026, presentado durante la más reciente edición de la Vitrina Turística de Anato.

Esto se debe, entre otras cosas, a su ambiente acogedor, vibrante cultura y especialmente a su oferta turística, que la convierte en un lugar ideal para visitar en diferentes temporadas del año, según los intereses de cada viajero.

El rincón de Antioquia, muy cerca de Medellín, donde los visitantes viven la tradición agrícola y floral de una manera distinta

Enero, por ejemplo, es un momento ideal para disfrutar del ambiente cultural de la ciudad gracias a eventos como el Hay Festival Cartagena de Indias, un importante encuentro alrededor de la literatura y las ideas, así como el Cartagena International Music Festival, que llena de conciertos y talento diferentes escenarios históricos, destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Sin embargo, si la idea es visitar ‘La Heroica’ con la intención de disfrutar del sol, las playas y los paisajes caribeños, uno de los mejores periodos para visitarla es entre finales de noviembre y finales de abril.

Durante estos meses el clima suele ser más seco y la brisa del mar refresca el ambiente, creando condiciones perfectas para recorrer la ciudad amurallada, relajarse frente al mar y explorar los encantos de la región sin prisa.

El barrio de Getsemaní, uno de los lugares más emblemáticos de Cartagena. Foto: Anadolu via Getty Images

Recomendaciones para programar su viaje

Llegar a Cartagena de Indias es sencillo. Para quienes viajan desde el extranjero pueden hacerlo en crucero o en avión. Aerolíneas internacionales como American Airlines, JetBlue, KLM, Delta Air Lines y Copa Airlines operan vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, ubicado a pocos minutos del centro histórico.

Para los viajeros que ya se encuentran en Colombia, también es posible llegar en vuelos nacionales operados por aerolíneas como Avianca, LATAM Airlines y Wingo, entre otras. La diferencia al viajar a nivel nacional, es que existe otra alternativa por carretera desde ciudades cercanas como Barranquilla o Santa Marta.

Los trayectos desde estos otros destinos nacionales que pueden tomar entre dos y cuatro horas, ofreciendo la posibilidad de disfrutar del paisaje caribeño durante el recorrido.

Pareja de turistas feliz en Cartagena Foto: Getty Images/iStockphoto

El pueblo de Boyacá, cuyo nombre significa ‘baño de compañera’, un encantador destino colonial rodeado de lindos paisajes

Otro dato clave para tener en cuenta es que moverse por la ciudad también resulta sencillo, ya que en las zonas turísticas las distancias son relativamente cortas y el taxi es uno de los medios de transporte más utilizados. No obstante, para evitar inconvenientes, se recomienda acordar o verificar las tarifas antes de tomar el servicio.

En cuanto al alojamiento, la oferta es amplia y variada, con opciones que van desde hostales económicos y acogedores hasta elegantes hoteles coloniales ubicados en antiguas casonas restauradas, pasando por exclusivos hoteles boutique que combinan historia, diseño y confort, la elección depende de lo que esté buscando cada viajero y, por supuesto, su presupuesto.