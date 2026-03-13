Turismo

La mejor época para viajar a Cartagena y otros datos clave para programar su visita sin estrés, según sus intereses

‘La Heroica’ es uno de esos destinos que muchos quieren visitar una y otra vez. Conozca las razones.

GoogleSiga nuestras recomendaciones de turismo en Discover y conozca nuevos destinos

Redacción Turismo
13 de marzo de 2026, 3:19 p. m.
Una pareja de turistas consulta una guía de viajes mientras están sentados al aire libre.
Una pareja de turistas consulta una guía de viajes mientras están sentados al aire libre. Foto: Getty Images

Cartagena de Indias sigue siendo uno de los destinos preferidos de Colombia, tanto por viajeros nacionales como internacionales, según el Índice de Competitividad Turística Regional– ICTRC 2026, presentado durante la más reciente edición de la Vitrina Turística de Anato.

Esto se debe, entre otras cosas, a su ambiente acogedor, vibrante cultura y especialmente a su oferta turística, que la convierte en un lugar ideal para visitar en diferentes temporadas del año, según los intereses de cada viajero.

El rincón de Antioquia, muy cerca de Medellín, donde los visitantes viven la tradición agrícola y floral de una manera distinta

Enero, por ejemplo, es un momento ideal para disfrutar del ambiente cultural de la ciudad gracias a eventos como el Hay Festival Cartagena de Indias, un importante encuentro alrededor de la literatura y las ideas, así como el Cartagena International Music Festival, que llena de conciertos y talento diferentes escenarios históricos, destaca el portal oficial de turismo Colombia Travel.

Sin embargo, si la idea es visitar ‘La Heroica’ con la intención de disfrutar del sol, las playas y los paisajes caribeños, uno de los mejores periodos para visitarla es entre finales de noviembre y finales de abril.

Turismo

El municipio caribeño apodado ‘la sultana del sur’, un rincón de gran riqueza cultural y diversos atractivos naturales

Turismo

El rincón de Antioquia, muy cerca de Medellín, donde los visitantes viven la tradición agrícola y floral de una manera distinta

Turismo

El pueblo santandereano, escondido entre montañas, donde cada rincón guarda una historia fascinante

Turismo

El pueblo de Boyacá, cuyo nombre significa ‘baño de compañera’, un encantador destino colonial rodeado de lindos paisajes

Turismo

A solo 1 hora de Medellín: tres pueblos perfectos para disfrutar una escapada de fin de semana en Antioquia

Turismo

Semana Santa en la Catedral de Sal: esta es la programación para vivir una experiencia religiosa a 180 metros bajo tierra

Turismo

Entre coplas y versos: así nació el nombre de este colorido pueblo del oriente antioqueño, un paraíso único de aguas cristalinas

Cartagena

Corte de luz en este barrio de Cartagena para el viernes 13 de marzo: vea los horarios y el sector afectado

Cartagena

Un “Estado regional disruptivo” propone el procurador Gregorio Eljach desde Cartagena

Nación

Familia de Tatiana Hernández, desaparecida en Cartagena, hace denuncia sobre computador de la universitaria: “¿Por qué nos mienten tanto?”

Durante estos meses el clima suele ser más seco y la brisa del mar refresca el ambiente, creando condiciones perfectas para recorrer la ciudad amurallada, relajarse frente al mar y explorar los encantos de la región sin prisa.

Getsemaní, Cartagena
El barrio de Getsemaní, uno de los lugares más emblemáticos de Cartagena. Foto: Anadolu via Getty Images

Recomendaciones para programar su viaje

Llegar a Cartagena de Indias es sencillo. Para quienes viajan desde el extranjero pueden hacerlo en crucero o en avión. Aerolíneas internacionales como American Airlines, JetBlue, KLM, Delta Air Lines y Copa Airlines operan vuelos hacia el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, ubicado a pocos minutos del centro histórico.

Para los viajeros que ya se encuentran en Colombia, también es posible llegar en vuelos nacionales operados por aerolíneas como Avianca, LATAM Airlines y Wingo, entre otras. La diferencia al viajar a nivel nacional, es que existe otra alternativa por carretera desde ciudades cercanas como Barranquilla o Santa Marta.

Los trayectos desde estos otros destinos nacionales que pueden tomar entre dos y cuatro horas, ofreciendo la posibilidad de disfrutar del paisaje caribeño durante el recorrido.

Cartagena de Indias, Colombia
Pareja de turistas feliz en Cartagena Foto: Getty Images/iStockphoto
El pueblo de Boyacá, cuyo nombre significa ‘baño de compañera’, un encantador destino colonial rodeado de lindos paisajes

Otro dato clave para tener en cuenta es que moverse por la ciudad también resulta sencillo, ya que en las zonas turísticas las distancias son relativamente cortas y el taxi es uno de los medios de transporte más utilizados. No obstante, para evitar inconvenientes, se recomienda acordar o verificar las tarifas antes de tomar el servicio.

En cuanto al alojamiento, la oferta es amplia y variada, con opciones que van desde hostales económicos y acogedores hasta elegantes hoteles coloniales ubicados en antiguas casonas restauradas, pasando por exclusivos hoteles boutique que combinan historia, diseño y confort, la elección depende de lo que esté buscando cada viajero y, por supuesto, su presupuesto.