Los dos nuevos reconocimientos turísticos internacionales que recibió Cartagena

En el arranque de este 2026 Cartagena fue exaltada por dos de las plataformas y editoriales de viajes más influyentes.

El primer reconocimiento fue de la revista Lonely Planet, que incluyó a la ciudad en el top 25 de mejores destinos del mundo (Best in Travel 2026).

“La prestigiosa guía de viajes incluyó a Cartagena como la única ciudad colombiana en su exclusiva lista anual, destacando la riqueza cultural, vida nocturna y conservación patrimonial”, señaló la Alcaldía de la capital de Bolívar.

El segundo reconocimiento fue de Tripadvisor, en la categoría Mejor de lo Mejor (Travelers’ Choice Best of the Best 2026). Este galardón, basado exclusivamente en millones de reseñas y opiniones reales de viajeros de todo el mundo, posicionó a la ciudad en “la élite de los destinos de Sudamérica, validando la excelencia en la calidad del servicio, la seguridad y la experiencia inmersiva que ofrece nuestro Centro Histórico y zona insular”.

“Cada uno de estos premios eleva la reputación de nuestro destino y exalta los distintos segmentos que hemos priorizado en nuestra estrategia. Más allá del reconocimiento, estos galardones son herramientas fundamentales que orientan a los viajeros en su toma de decisiones, consolidando su preferencia por Cartagena y validando nuestra inigualable oferta de valor integral”, dijo Liliana Rodríguez presidenta ejecutiva de Corpoturismo.

10 reconocimientos globales entre 2024 y 2026

Además de los dos recientes reconocimientos, se han registrado otros ocho en los últimos dos años. A continuación, un listado de ellos:

1- Lonely Planet (2026): Top 25 Mejores Destinos del Mundo.

2- Tripadvisor (2026): Lo Mejor de lo Mejor (Best of the Best).

3- World Travel Awards (2025): Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica (Galardón que mantiene a la ciudad en la cúspide del turismo de romance y MICE).

4- World Travel Awards (2024): Destino Líder de Luna de Miel en Sudamérica.

5- Premios FITUR / AireLibre (2025): Premio al Turismo Activo en la categoría de Turismo Religioso.

6- Red Iberoamericana DTI (2024): Premio Turismo Responsable, destacando nuestra evolución hacia un Destino Turístico Inteligente que usa la tecnología y la gobernanza para la sostenibilidad.

7- WTM Latin America (2025): Premio de Turismo Responsable, por la recuperación de espacios públicos y la estrategia ‘Vive tu Plaza”'.

La capital de Bolívar es uno de los destinos más importantes del país. Foto: adobestock

8- Organización Mundial de Periodismo Turístico - OMPT (2024): Premio Pasaporte Abierto como Destino Responsable.

9- Tripadvisor (2024): Destino Gastronómico Mundial, un hito que elevó nuestra cocina tradicional y de vanguardia al nivel de las grandes capitales culinarias.

10- Red Mundial de Destinos Turísticos Religiosos (2024): Adhesión Oficial, integrando a Cartagena a una red de peregrinación global junto a ciudades milenarias.