El nombre de este pueblo boyacense evocaría la imagen de un monte denso y espeso, reflejo de la majestuosidad de su paisaje

Gracias a su herencia colonial, fascinantes paisajes naturales y su cultura vibrante, los pueblos de Boyacá se han convertido en destinos únicos para explorar y desconectarse del bullicio de las grandes ciudades.

Estos lugares ofrecen una mezcla perfecta de historia, aventura y gastronomía que exalta su profundo legado campesino, tradición que ha marcado su identidad y sigue siendo parte esencial de su encanto.

Así es la ciudad más romántica de Portugal, según reconocida revista de viajes; un destino lleno de palacios y hermosos jardines

En total, son 123 municipios los que conforman el departamento, siendo uno de ellos Arcabuco, un destino boyacense que se destaca por la majestuosidad de su paisaje campesino.

Su nombre, según algunos lingüistas, proviene de una palabra que tendría origen taíno y evocaría la imagen de matorrales enredados o de un monte denso y espeso, una descripción que conecta con la riqueza natural que caracteriza a este territorio.

Según datos históricos, citados por el Sistema de Información Turística de Boyacá (Situr), los primeros europeos que llegaron a este pueblo, al encontrarse con un paisaje cubierto de selva y vegetación exuberante, adoptaron ese nombre inspirado en sus características naturales.

La fundación del poblado se remonta a 1856, cuando la Asamblea Provincial de Tunja lo reconoció oficialmente con el título de aldea. Posteriormente, en 1904, Leopoldo Rodríguez cedió unos terrenos para que se construyera el casco urbano.

En 1908 Arcabuco fue elevado a parroquia perteneciente a la jurisdicción de Villa de Leyva, Cómbita y Gachantivá.

Panorámica del municipio de Arcabuco, Boyacá Foto: Créditos: Facebook - Alcaldía de Arcabuco, Boyacá / API

Desde su creación, y favorecido por sus condiciones físicas y climáticas, este encantador municipio ha sustentado su economía principalmente en los sectores agrícola y maderero. Cultivos como la papa y la explotación del roble han sido, durante décadas, pilares fundamentales para el sustento de sus habitantes.

Atractivos turísticos para visitar

En la lista de sitios turísticos de interés para visitar en este pueblo boyacense, de acuerdo con la misma fuente, se destacan escenarios como las reservas naturales de Iguaque y Rogitama, el cañón del río Arcabuco, el cerro de Monserrate, la Laguna Negra, la Laguna Empedrada, la Cueva del Contento, el Alto de la Virgen y el humedal la Balsa de Oro.

A tres horas de Medellín: el pueblo de Antioquia reconocido por sus miradores y su variedad de climas, ideal para el ecoturismo

Por otro lado, sobresale su parque principal, un espacio rodeado de árboles y jardines que invitan a detenerse, contemplar el paisaje, descansar o visitar las emblemáticas edificaciones que lo rodean, entre ellas la iglesia de Nuestra Señora del Amparo y el monumento al Roble.

De igual forma, vale resaltar que el municipio se encuentra cerca a varios accidentes orográficos, como Peña Candela, Las Gaitas, Morro Negro, Alto de los Santos, Loma de Paja, entre otros, así como el Santuario de Flora y Fauna de Iguaque y la reserva natural de Rogitama, espacios que siempre han sido reconocidos por su riqueza ambiental.