ECONOMÍA

Fenalce alerta por mayor dependencia de importaciones de maíz y fríjol

El gremio propone incentivos para fortalecer la producción local

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Economía
3 de marzo de 2026, 3:29 p. m.
El gremio propone incentivos para fortalecer la producción interna
El gremio propone incentivos para fortalecer la producción interna Foto: Getty Images

La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales, Leguminosas y Soya (Fenalce) advirtió sobre el aumento sostenido de las importaciones de granos en Colombia y la reducción de la participación de la producción nacional en el consumo interno.

Según el análisis del gremio, el país importa cerca del 85 % de los 260 millones de sacos de cereales, leguminosas y soya que consume al año, mientras la producción nacional representa apenas el 15 %.

En maíz, la tendencia ha sido descendente para el producto nacional. En 2012, el maíz amarillo cubría el 25 % de la demanda y el blanco el 93 %.

Más importaciones y menos inversión extranjera: las señales de alerta de la balanza externa de Colombia

Para el primer semestre de 2025, la participación cayó al 7% en maíz amarillo y al 47 % en maíz blanco. En 2024, de una demanda total de 8.381.248 de toneladas, el 81,4% fue importado. Para 2025 (estimado), el 85,3 % del maíz consumido provendría del exterior.

Macroeconomía

Euro: la divisa cierra el martes 3 de marzo con precio a la baja

Macroeconomía

Dólar, disparado en medio del conflicto entre Irán y EE. UU.: precio oficial de este 3 de marzo

Macroeconomía

Exportaciones de combustible siguen siendo la mayor tajada en las ventas externas de Colombia

Macroeconomía

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial de este 3 de marzo

Macroeconomía

UNGRD entregará $500.000 a familias afectadas por la ola invernal entre 2021 y 2023

Macroeconomía

Ministerio de Minas anuncia investigación y proceso sancionatorio contra Ecopetrol tras grave incumplimiento

Macroeconomía

Petróleo Brent, clave en Colombia, sigue disparado: ya tocó los 84 dólares por barril

Empresas

La floricultura colombiana busca reinventarse ante el dólar bajo y los altos costos laborales

Opinión

Ecopetrol: la metamorfosis de la iguana en una vaca lechera

Macroeconomía

En medio de la guerra comercial, el aniversario del Tratado de Libre Comercio con EE. UU. llega con cifras positivas y un sabor agridulce

En fríjol, el cambio también es significativo. En 2012, el producto nacional abastecía el 77 % del consumo. Para el primer semestre de 2025, la relación se invirtió: el 67 % del fríjol consumido fue importado y el 33 % nacional.

El gremio atribuye esta situación a factores como reducción arancelaria, precios internacionales bajos, costos internos de producción y condiciones climáticas adversas.

En contraste, la soya ha mostrado un comportamiento diferente. La producción nacional de soya en grano aumentó 137 % desde 2012 y en 2024 abasteció el 35 % del consumo interno.

En Ecuador han caído un 69 % las importaciones. Gremios colombianos y ecuatorianos piden protección al vínculo comercial existente

Sin embargo, al analizar la demanda total, incluida la torta de soya para transformación industrial, la participación nacional fue del 8 % en 2024 y del 7,2 % estimado para 2025.

Cali; Durante los eventos realizados  en el sexto día de la COP 16 se llevó realizo una visita de medios y representantes internacionales  al CIAT donde entraron de primera mano de la labor científica que se desarrolla en este centro y como es puesta al servicio del agro a nivel mundial la selección de las mejores semillas en variedades de frijoles, Yuca y  forrajes para la ganadería.
Dependencia externa en cereales alcanza niveles históricos. Foto: El País

Fenalce propone medidas para fortalecer la producción local, entre ellas incentivos para la compra nacional, infraestructura de almacenamiento y secado, contratos de cosecha a futuro y acceso a crédito y seguros agrícolas.

“Es necesaria una reflexión real del sector productivo (…) que defienda la soberanía alimentaria ofreciendo créditos oportunos, seguros de cosecha eficientes, infraestructura de almacenamiento y secado”, afirmó Arnulfo Trujillo Díaz, gerente general de Fenalce.

Analdex alerta por bloqueo en importaciones ante retrasos del MinJusticia

El gremio insiste en que la discusión sobre seguridad y soberanía alimentaria debe incluir acciones coordinadas entre Gobierno, industria y productores, especialmente en un contexto de crecimiento del consumo interno y mayor exposición a mercados externos.

Más de Macroeconomía

Billetes euros.

Euro: la divisa cierra el martes 3 de marzo con precio a la baja

Dolar

Dólar, disparado en medio del conflicto entre Irán y EE. UU.: precio oficial de este 3 de marzo

Puerto de Tumaco marca un hito con la exportación de cerca de 90.000 toneladas de aceite crudo de palma en un solo mes

Exportaciones de combustible siguen siendo la mayor tajada en las ventas externas de Colombia

Economy chart: rising arrow, and cash bills of dollars and Colombian pesos (inflation, devaluation)

Dólar amanece más caro en Colombia: precio oficial de este 3 de marzo

Las zonas de La Mojana y San Jorge están bajo el agua.

UNGRD entregará $500.000 a familias afectadas por la ola invernal entre 2021 y 2023

Ecopetrol acciones

Ministerio de Minas anuncia investigación y proceso sancionatorio contra Ecopetrol tras grave incumplimiento

Nodding Donkey Oil Rig Pump on the background of rising stock market style charts and candles. Concept piece to show how rising Crude Oil prices and Supply chain issues is negative to the economy and inflation

Petróleo Brent, clave en Colombia, sigue disparado: ya tocó los 84 dólares por barril

Dólar dólares

Dólar en casas de cambio: precio oficial del 3 de marzo

Inmueble

Precio de la vivienda nueva. La ciudad que pocos piensan es ahora el lugar más caro para comprar una propiedad

Noticias Destacadas