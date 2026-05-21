Colombia registra récord de importación de gas, mientras la actividad de taladros para su producción cayó en abril

Si por algo se está batallando en Colombia es por aumentar las reservas de gas, que ayudarían en choques como el que traerá consigo el fenómeno de El Niño en el segundo semestre.

Sin embargo, el escenario para Colombia no es como para estar tranquilos. Campetrol presentó el informe de taladros, que es un termómetro de la actividad productiva en la industria extractiva, y allí se refleja el estado deficitario en el que está el país, cuando se necesitará más gas.

Según Campetrol, la actividad de los taladros disminuyó en 3,4 % y en abril, aunque se reportaron 113 activos, solo 33 estuvieron destinados a perforación (para encontrar más hidrocarburos), pues la mayoría de los taladros, 113, se utilizaron para mantenimiento de pozos.

Esto sucede en parte por el mensaje de no exploración con nuevos contratos y la incertidumbre que espanta a los inversionistas del sector extractivo.

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Lo cierto es que Colombia, en abril, registró un récord de importación de gas, después de haber sido una nación soberana en esa fuente energética. “El volumen total de gas comercializado en Colombia promedió 902,5 millones de pies cúbicos por día, compuesto por 700 millones de pies cúbicos diarios de producción nacional y 202,5 de gas importado, equivalente a una participación de 22,4 % de las importaciones en el abastecimiento total del mercado”, advierte Campetrol.

Nelson Castañeda, Presidente Ejecutivo de Campetrol Foto: Cortesia Campetrol

Peor aún es que esta contracción de la producción de crudo y la mayor necesidad de importación de gas ocurre justo cuando el precio internacional está más alto.

“El Brent alcanzó un promedio de 117,3 dólares por barril en abril de 2026, registrando un incremento anual del 72,2 % (US$ 49,2 más), impulsado por las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y un déficit global de oferta de petróleo”, dice el informe de Campetrol.

En lo que tiene que ver con el gas, la preocupación por llegar a un nuevo récord de importación está por el lado de la intensificación de las condiciones secas, producto de la inminente llegada del Fenómeno de El Niño.

Ello podría aumentar los requerimientos de generación térmica y, por consiguiente, la demanda de gas natural importado para respaldo del sistema energético nacional.

Precio del petróleo Foto: El País