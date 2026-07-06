Copa Airlines incorporará internet Starlink, de Elon Musk, en sus vuelos; así funcionará

Copa Airlines anunció la incorporación del internet de Starlink, propiedad de SpaceX y cuyo dueño es el controvertido multimillonario Elon Musk, convirtiéndose en la primera aerolínea de Latinoamérica en ofrecer conectividad wifi de alta velocidad a bordo de sus aeronaves.

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La primera aeronave equipada con Starlink realizó su vuelo inaugural el 4 de julio de 2026, marcando el inicio de una implementación progresiva en todas las aeronaves de Copa Airlines, proceso que se estima concluirá el primer trimestre de 2027.

“Esta iniciativa responde a nuestro objetivo de cumplir consistentemente con las necesidades de nuestros pasajeros e innovar de manera continua para elevar la experiencia de su viaje. La aerolínea más puntual de América Latina es ahora la única con internet de alta velocidad Starlink en sus aeronaves”, señaló Diana Mizrachi – Kopel, directora senior de Experiencia del Cliente.

La medida busca llevar internet de alta velocidad a sus usuarios. Foto: León Darío Peláez

Con el internet de alta velocidad de Starlink, los pasajeros podrán disfrutar de una experiencia de conectividad durante todo el vuelo, con acceso a servicios como streaming de deportes, películas y series, aplicaciones de trabajo en la nube, navegación en tiempo real, videojuegos, y mensajería continua.

Los miembros PreferMember Gold, Platinum y Presidential de ConnectMiles, así como los pasajeros que viajen en clase ejecutiva, disfrutarán de acceso gratuito al wifi de alta velocidad de Starlink en las aeronaves equipadas con esta tecnología.

Asimismo, los clientes Starlink Residential y Starlink Roam podrán conectarse sin costo.

Miles de usuarios se verán beneficiados por la medida. Foto: 123 Rf

Los demás pasajeros podrán adquirir el servicio de internet a bordo a través del portal de acceso de Starlink, con tarifas que, según la empresa, serán asequibles, lo cual les permitirá a más viajeros mantenerse conectados durante sus vuelos.

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La implementación de Starlink se realizará de manera escalonada, por lo que el servicio estará disponible inicialmente en las aeronaves que ya hayan sido adecuadas con esta tecnología.

Copa Airlines indicó que continuará incorporando el sistema en el resto de su flota hasta completar el proceso durante el primer trimestre de 2027, sin afectar la operación regular de sus vuelos.