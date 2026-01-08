Economía

Copa Airlines anuncia la reanudación de vuelos desde y hacia Caracas a partir del martes 13 de enero

Por medio de un comunicado de prensa se dio a conocer la información.

Manuel Santiago Sánchez González

9 de enero de 2026, 1:28 a. m.
La empresa retomará sus vuelos hacia Venezuala. Foto: 123 Rf

Desde el pasado fin de semana, la aerolínea Copa Airlines había anunciado la suspensión de vuelos desde y hacia Venezuela debido a la operación realizada por el ejército de Estados Unidos, que permitió la captura del dictador Nicolás Maduro.

En ese momento, la marca solicitó a sus usuarios utilizar los medios de contacto para poder reprogramar los vuelos y encontrar soluciones a la medida.

Reanudación de los vuelos

En la noche del jueves 8 de enero de 2026, la aerolínea entregó una actualización de sus operaciones en la que destaca que, tras la mejora de las condiciones operativas en territorio venezolano, se reanudarán los vuelos desde el próximo martes 13 de enero.

“Copa Airlines informa que, tras la mejora en las condiciones operativas en el espacio aéreo de Maiquetía, en Venezuela, reiniciará sus vuelos hacia y desde la ciudad de Caracas a partir del martes 13 de enero de 2026, con una frecuencia diaria”, destaca la empresa.

Lulo Bank lanza beneficio para clientes que compren vuelos con esta aerolínea: buen descuento en trayectos aéreos

Adicionalmente, la empresa señala que, a partir del viernes 16 de enero de 2026, reiniciará su segundo vuelo, el cual operará entre tres y cuatro frecuencias semanales hasta el 19 de febrero. A partir del 20 de febrero, este segundo vuelo pasará a operar con frecuencia diaria.

Horarios de vuelo diario a partir del 13 de enero:

N° Vuelo CM224

Origen Panamá

Destino Caracas

Hora de salida 9:03 a.m.

Hora de llegada 12:22 p.m.

N° Vuelo CM222

Origen Caracas

Destino Panamá

Hora de salida 1:32 p.m.

Hora de llegada 3:01 p.m.

Desde el próximo 13 de enero.
Desde el próximo 13 de enero. Foto: León Darío Peláez

Horario de 2do vuelo a partir del 16 de enero:

N° Vuelo CM225

Origen Panamá

Destino Caracas

Hora de salida 11:36 a.m

Hora de llegada 3:01 p.m.

N° Vuelo CM223

Origen Caracas

Destino Panamá

Hora de salida 4:11 p.m.

Hora de llegada 5:40 p.m.

“Invitamos a quienes tengan vuelos programados hacia o desde Venezuela a mantenerse informados a través de los canales oficiales de la aerolínea y a revisar el estado de su vuelo en copa.com o en la app”, complementa la empresa.

Por otra parte, los usuarios pueden comunicarse por medio de las líneas de atención de la aerolínea para solicitar información sobre las condiciones de sus vuelos.

Hay que destacar que, en los últimos días, el espacio aéreo de Venezuela ha recuperado la normalidad, logrando cumplir con los itinerarios de los vuelos previstos en las semanas pasadas.

Copa Airlines anuncia la reanudación de vuelos desde y hacia Caracas a partir del martes 13 de enero

Noticias Destacadas