Lulo Bank lanza beneficio para clientes que compren vuelos con esta aerolínea: buen descuento en trayectos aéreos

Cada vez son más las aerolíneas que lanzan descuentos en medio de un mercado altamente competido en el país y que busca menores precios por trayectos. Recientemente, Jet Smart Airlines, una aerolínea de bajo costo, anunció la colaboración con un banco colombiano para el acceso a un buen descuento.

Se trata de Lulo Bank, uno de los primeros bancos digitales del país y que cuenta con productos como su tarjeta debito y crédito. El descuento precisa que si realiza la compra de tiquetes aéreos con la tarjeta de crédito, podrá acceder a reducciones de hasta un 25% en el precio del tiquete.

La iniciativa buscaría ampliar las alternativas disponibles para los viajeros y que estos puedan acceder a condiciones especiales a inicio del 2026, una época en la que muchos deciden viajar para desconectarse y recargarse junto a sus familias.

Precisan que la campaña se encuentra vigente todos los fines de semana entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, y permite viajar hasta el 31 de mayo de 2026, siempre que la compra se realice con al menos siete días de anticipación.

Los descuentos que funcionarán serán los siguientes:

Hasta 25% de descuento en tarifas base regulares.

5% de descuento aplicable sobre tarifas promocionales.

De otro lado, en los periodos de alta demanda, el beneficio será del 5% en las siguientes fechas:

Del 15 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026.

Del 13 al 18 de febrero de 2026.

Del 20 al 23 de marzo de 2026.

Del 27 de marzo al 5 de abril de 2026.

Del 15 al 18 de mayo de 2026.

Tenga en cuenta que para acceder a estas promociones, las personas deberán solicitar un código promocional a través del siguiente enlace, posteriormente deberá registrarlo en Jet Smart.

La aerolínea precisa que la campaña aplica para la red de rutas de JetSMART en Colombia, que conecta 10 destinos mediante 19 rutas domésticas, operadas con una flota de 50 aeronaves Airbus A320neo.