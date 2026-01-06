Famosa tienda de Bogotá cerró sus puertas:“Es difícil seguir sosteniendo las tiendas físicas”

En las últimas horas se conoció, por medio de las redes sociales, que una famosa marca con presencia en Bogotá tomó la decisión de cerrar sus tiendas físicas debido a las dificultades que presentaba para continuar operando en el punto de atención.

Rockgotá, una empresa dedicada a la moda urbana y dirigida a un nicho de mercado específico anunció que, a partir del próximo 18 de enero, dejará de atender en su punto físico ubicado en el barrio Galerías de la ciudad de Bogotá.

Multa récord de 9,6 millones de dólares a empresa por derrame de petróleo

A través de un mensaje en Instagram, la marca destacó el funcionamiento que tendrá desde las próximas semanas.

“La tienda Galerías cierra el 18 de enero. Gracias por todo lo que pasó ahí. Seguimos online”, señalaron en el post.

Por medio de los comentarios, los usuarios anunciaron que seguirán comprando los productos a través de los canales de atención virtual con los que cuenta la marca.

“Me duele esto, amigos, me gustaba mucho su propuesta y les compré varias cositas durante los años, siempre en la tienda física de Galerías”, “Cerraron el punto de la 85 hace 6 meses y ahora Galerías, ¿qué está pasando?”, “Personalmente, le tengo mucho cariño a esta tienda, me acompañó en un momento muy importante de mi vida, me ayudó a encontrar mi propia identidad en el vestir, me acompañó junto con una persona muy especial, siempre sentía el ambiente bacano y sin prejuicios. Se le va a extrañar a la sede de Galerías”, fueron algunos de los comentarios compartidos.

Gobierno Nacional venderá las acciones que el país tiene en Movistar

De manera adicional, uno de los creadores de la marca se refirió al cierre de la misma, detallando las razones que los llevaron a tomar esta decisión y el camino que seguirán a partir del próximo 18 de enero.

Crece el cierre de empresas en el país. Foto: Getty Images

“Chicos, quizás muchos no me conocen, pero soy la otra parte de Rockgotá. Somos con Juan hermanos y socios. Esta decisión se toma porque es difícil seguir sosteniendo las tiendas físicas. Publicar esto no es fácil y no esperamos hate de parte de ustedes. Esperamos que nos sigan apoyando a nivel online y sigan apoyando lo que intentamos conservar de la marca. Esto duele y genera nostalgia, no sean crueles. Un abrazo”, destacó uno de los dueños de la marca.

Por el momento, no se conoce si la marca realizará algún tipo de despedida para los miles de clientes que los acompañaron en los últimos años.