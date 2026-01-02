Economía

Gobierno Nacional venderá las acciones que el país tiene en Movistar

MinHacienda explico las etapas y las condiciones en las cuales se desarrollará el proceso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

2 de enero de 2026, 8:37 p. m.
El Gobierno Nacional venderá las acciones.
El Gobierno Nacional venderá las acciones. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

El pasado 30 de diciembre de 2025, el Ministerio de Hacienda emitió el Decreto 1481, mediante el cual se aprueba el Programa de Enajenación de las acciones de propiedad de la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público en Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC.

La medida se toma en el marco de las negociaciones para la posible integración entre Movistar y Tigo. Se debe señalar que esta fusión cuenta con el visto bueno de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la cual indicó que se han completado los pasos necesarios para la misma.

TIgo Movistar
Las dos empresas buscan fucionarse. Foto: Adobe Stock

Movistar y Tigo son algunos de los actores del mercado nacional que cuentan con miles de usuarios a nivel nacional.

Luz verde a la movida empresarial del año: la integración de Tigo y Movistar. ¿Cuáles fueron los alcances?

Venta de las acciones

Por medio del decreto, se anunció que se fijará el precio de cada una de las acciones y los ingresos que se esperan obtener.

Empresas

Así va el proceso de liquidación de Don Jediondo Sopitas y Parrilla: Supersociedades se pronunció

Empresas

Estos son los horarios de D1, Ara, Éxito y más supermercados para la semana de Año Nuevo

Finanzas Personales

Golpe al bolsillo en 2026: pasajes intermunicipales subirían más del 25 % tras alza del salario mínimo

Empresas

Gremio de la Seguridad Privada alertó sobre el significativo impacto que tendrá el aumento del salario mínimo en 2026

Empresas

SIC abre investigación a hoteles en Cali por presuntas irregularidades durante la COP16

Empresas

El gigante de skincare que llega a expandirse en Colombia. Viene de Francia

Banca y Bolsa

Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus sucursales en Colombia durante estas fechas; tenga en cuenta

Macroeconomía

Fusión Tigo - Movistar: ¿qué pasará con los usuarios y sus planes móviles?

Economía

Luz verde a la movida empresarial del año: la integración de Tigo y Movistar. ¿Cuáles fueron los alcances?

Opinión

Petro-Rusinque avalan el entramado Tigo-Movistar

“Que la Nación - Ministerio de Hacienda y Crédito Público es propietaria de mil ciento ocho millones doscientas sesenta y nueve mil doscientas setenta y una (1.108.269.271) acciones ordinarias en circulación (en adelante, las ‘Acciones’), emitidas por Colombia Telecomunicaciones S.A. E.S.P. BIC (‘Coltel’), las cuales equivalen al treinta y dos coma cinco por ciento (32,5%) del total del capital suscrito y pagado de esa sociedad”, señaló MinHacienda.

Etapas del proceso

Por medio del decreto, se destaca que el proceso que adelanta el Gobierno Nacional se desarrollará en tres etapas. La primera señala que se realizará una oferta pública de la totalidad de las Acciones, por el término de vigencia que señale el respectivo aviso de oferta, el cual, en todo caso, no podrá ser inferior a dos (2) meses contados a partir del día hábil siguiente a la publicación del aviso de oferta pública para la Primera Etapa.

La propuesta de pagar renta y ganancias ocasionales sobre la compra y venta de acciones puede desestimular el mercado.
Cada acción se venderá por 772 pesos. Foto: Getty images

En el desarrollo de la segunda etapa, se ofrecerán al público en general las Acciones que no hayan sido adquiridas por los Destinatarios de Condiciones Especiales en la Primera Etapa.

Los interesados deben cumplir con las condiciones que se establecen en este decreto y acudir a mecanismos que garanticen condiciones de amplia publicidad y libre concurrencia, pudiendo ofrecerse tales acciones en los mercados locales o internacionales.

Ministerio de las TIC sentó su posición sobre integración condicionada de Tigo y Movistar

“Las personas naturales o jurídicas y las entidades de otra naturaleza legal, tales como patrimonios autónomos y otros vehículos de inversión sin personería jurídica, tanto nacionales como extranjeras, que tengan capacidad legal para participar en el capital social de Coltel”, puntualiza el decreto.

Más de Empresas

El Proyecto Goliat ha sido de gran importancia para esta medición

Gobierno Nacional venderá las acciones que el país tiene en Movistar

DON JEDIONDO

Así va el proceso de liquidación de Don Jediondo Sopitas y Parrilla: Supersociedades se pronunció

Las transacciones diarias deben estar siempre supervisadas para evitar fraudes internos.

Estos son los horarios de D1, Ara, Éxito y más supermercados para la semana de Año Nuevo

transporte

Golpe al bolsillo en 2026: pasajes intermunicipales subirían más del 25 % tras alza del salario mínimo

El aumento generaría sobrecostos en los procesos de operación de las empresas del país.

Gremio de la Seguridad Privada alertó sobre el significativo impacto que tendrá el aumento del salario mínimo en 2026

Semana de la biodiversidad de la COP16 se realizará en Cali.

SIC abre investigación a hoteles en Cali por presuntas irregularidades durante la COP16

A young Caucasian overweight woman applying face cream as part of her daily routine.

El gigante de skincare que llega a expandirse en Colombia. Viene de Francia

El efectivo sigue siendo el medio de pago predominante en Colombia, con una participación del 77,8 % en el número de transacciones y del 78,6 % en el valor de las mismas, según la encuesta de percepción sobre el uso de los instrumentos para pagos habituales en Colombia, que realiza el Banco de la República. Foto: 123rf

Bancolombia y Banco Agrario cerrarán sus sucursales en Colombia durante estas fechas; tenga en cuenta

En el Valle del Cauca hay preocupación por los retrasos ocurridos en la prestación de los servicios, por parte de las EPS.

Intervenciones a EPS no logran frenar la crisis del sistema de salud: “Lo que preocupa es que esto es solo el principio”

Los bolsillos de ahorro de Lulo alcanzan un beneficio del 10,5 por ciento en rentabilidad.

Lulo Bank anuncia novedad para consignaciones en efectivo: ahora se podrán hacer desde el Banco GNB Sudameris

Noticias Destacadas