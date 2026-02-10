En el Podio de Ideas “Una Colombia posible” del Gran Foro Colombia 2026, Fabián Hernández expuso su visión sobre el crecimiento económico del país.

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

Desde el escenario, el entonces CEO de Telefónica Movistar Colombia planteó que la productividad y la transformación digital deben ser ejes centrales para el desarrollo de largo plazo.

Las 5 claves de lo que dijo Fabián Hernández en el Gran Foro Colombia 2026:

1. Colombia crece, pero no lo suficiente

Hernández advirtió que el crecimiento económico reciente no responde a las necesidades del país. Señaló que Colombia ha perdido dinamismo y que mantenerse en tasas cercanas al 2,6 % no permite cerrar brechas ni generar bienestar sostenible.

2️. El problema es la baja productividad

Uno de los ejes centrales de su mensaje fue que el país sigue dependiendo de los factores tradicionales —capital y trabajo— y que el aporte de la productividad al crecimiento sigue siendo marginal, lo que limita el desarrollo de largo plazo.

3. Lo digital es la gran palanca de cambio

Planteó que la digitalización tiene un impacto transversal sobre todos los sectores de la economía, al permitir escalabilidad, eficiencia e innovación, y que no hay hoy ningún negocio que no esté atravesado por esta transformación.

4. La brecha ya no es solo de acceso, sino de capacidades

Aunque reconoció avances importantes en conectividad (4G, fibra óptica y despliegue de 5G), subrayó que el mayor rezago está en las habilidades digitales necesarias para que personas y empresas aprovechen realmente la tecnología.

5. El crecimiento requiere visión y confianza de largo plazo

Cerró con un llamado a pensar el país más allá de la coyuntura política, a recuperar la confianza para invertir y a apostar por proyectos de largo aliento, destacando que Colombia sigue siendo un país de oportunidades si se cree en su futuro.