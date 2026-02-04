GRAN FORO COLOMBIA

Podio de ideas: líderes empresariales proponen cómo construir una Colombia más competitiva

Los CEO de Telefónica Movistar, Lulo Bank y Private Equity de Patria LatAm ex Brasil analizan los ejes estratégicos para seguir apalancando inversiones y generando confianza para un país más incluyente.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 9:58 p. m.
Fabián Hernández, CEO de Telefónica Movistar Colombia; Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, y Diego Chona, partner y head de Private Equity de Patria LatAm ex Brasil, participan en el panel ‘El podio de ideas: una Colombia posible’, moderado por Juanita Gómez, directora de video de SEMANA.
En el marco del Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero, este 4 de febrero, tiene lugar el panel El podio de ideas: una Colombia posible, un espacio diseñado para abrir la conversación sobre los caminos del crecimiento económico, la productividad y la confianza en el país desde la mirada del sector empresarial.

Moderado por Juanita Gómez, directora de video de SEMANA, el encuentro reúne a líderes de sectores estratégicos para reflexionar sobre los desafíos estructurales de Colombia y el papel que puede jugar el empresariado en la construcción de un proyecto de país más competitivo, incluyente y sostenible.

La sesión cuenta con la participación de Fabián Hernández, CEO de Telefónica Movistar Colombia; Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank, y Diego Chona, partner y head de Private Equity de Patria LatAm ex Brasil, quienes representan tres frentes clave de la economía: conectividad y transformación digital, banca e inclusión financiera, y capital privado e inversión de largo plazo.

FORO COLOMBIA 2026
Diego Chona, Partner y Head de Private Equity de Patria LatAm ex Brasil. Foto: Esteban Vega La Rotta

Desde sus respectivas experiencias, abordan temas como la confianza como motor del crecimiento, el impacto de la tecnología en la productividad, el futuro del sistema financiero, la formación de talento, el liderazgo organizacional y la responsabilidad del sector privado en la generación de empleo y desarrollo social.

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

La conversación ya está en marcha y, tras las primeras intervenciones desde el podio, los panelistas comenzaron a responder a la pregunta inicial sobre cómo recuperar la confianza y activar el crecimiento del país.

Desde el frente financiero, Ignacio Giraldo señaló que, aunque el sistema ha avanzado en bancarización, la inclusión sigue siendo incompleta, con un acceso limitado al crédito formal y una alta dependencia del efectivo, lo que frena la productividad y empuja a millones de colombianos hacia la informalidad.

Fabián Hernández, por su parte, planteó que la transformación digital debe asumirse como una palanca transversal del desarrollo, destacando que la conectividad solo genera impacto cuando se traduce en inversión, habilidades digitales y uso productivo de la tecnología, especialmente en pymes y territorios.

FORO COLOMBIA 2026
Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank. Foto: Esteban Vega La Rotta

A su turno, Diego Chona sostuvo que la confianza se construye con inversión de largo plazo y reglas claras, aseguró que el capital privado sigue viendo oportunidades en Colombia, y llamó a apostar por sectores como salud, agro, energía y servicios, como base para un crecimiento sostenible y una mayor generación de empleo.

En el desarrollo de la conversación, el debate se concentró en las palancas estructurales que permitirían acelerar el crecimiento del país en los próximos años. Desde el sector de las telecomunicaciones, Fabián Hernández planteó que Colombia atraviesa un momento decisivo en el que debe definir con claridad su visión de largo plazo, especialmente en un contexto preelectoral que obliga a pensar más allá del corto plazo. Si bien reconoció que el país ha crecido y ha avanzado en conectividad, advirtió que ese progreso aún no se traduce en los niveles de crecimiento que la economía necesita, por lo que insistió en que lo digital debe convertirse en un motor efectivo de productividad, inversión y desarrollo económico.

“El sector energético volverá a renacer”: Frank Pearl sobre el panorama de la transición energética

Hernández subrayó que la transformación digital solo genera impacto cuando se integra de manera transversal a los sectores productivos y se acompaña de políticas públicas coherentes, inversión en infraestructura, energía a costos competitivos y fortalecimiento de las habilidades digitales. En ese sentido, señaló que la conectividad, por sí sola, no es suficiente si no se traduce en apropiación tecnológica, uso productivo del internet y generación de oportunidades reales para pequeñas empresas, trabajadores independientes y regiones históricamente rezagadas.

FORO COLOMBIA 2026
Fabián Hernández, CEO de Telefónica Movistar Colombia. Foto: Esteban Vega La Rotta

Desde el frente financiero, Ignacio Giraldov reforzó la idea de que una economía más dinámica requiere un sistema bancario más competitivo, transparente y centrado en las personas. Insistió en que ampliar el acceso al crédito formal, reducir la dependencia del efectivo y promover la interoperabilidad son pasos clave para fortalecer la inclusión financiera y mejorar la productividad del país.

A su vez, destacó que la innovación, el uso de datos y una mayor competencia pueden convertirse en herramientas decisivas para formalizar la economía y generar confianza entre los ciudadanos y el sistema financiero. Por su parte, Diego Chona enfatizó que la confianza también se construye a partir de la inversión de largo plazo y del compromiso del sector privado con el desarrollo del país. Aseguró que el capital, incluidos los inversionistas extranjeros, sigue viendo oportunidades en Colombia, siempre que existan reglas claras, estabilidad y una visión estratégica de futuro.

El panel coincidió en que sectores como salud, agroindustria, energía, logística y servicios representan oportunidades clave para generar empleo y valor, y concluyó con un llamado a que empresarios, Estado y sociedad trabajen de manera articulada para convertir esas oportunidades en crecimiento sostenible y bienestar para los colombianos.

Podio de ideas: líderes empresariales proponen cómo construir una Colombia más competitiva

