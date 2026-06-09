En Bogotá se entregarán subsidios de más de $1 millón para pagar arriendo a miles de ciudadanos: así puede aplicar

La Alcaldía Mayor de Bogotá anunció la apertura de una nueva convocatoria del programa Arrendamiento Temporal Solidario, una iniciativa que busca apoyar a miles de familias en condición de vulnerabilidad mediante la entrega de subsidios mensuales para el pago de arriendo.

Miles de personas se verían beneficiadas por los subsidios. Foto: Montaje: El País

El programa, liderado por la Secretaría Distrital del Hábitat, otorgará un apoyo económico de hasta 1.085.561 de pesos mensuales, equivalente al 62 % de un salario mínimo mensual legal vigente.

Este beneficio se entregará durante un periodo de seis meses consecutivos, representando una ayuda total superior a los 6,5 millones de pesos por hogar.

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La iniciativa forma parte de la estrategia “Mi Casa en Bogotá: Tu Ruta al Hogar”, que busca brindar soluciones habitacionales a personas que enfrentan dificultades económicas y sociales. Con esta nueva convocatoria, la administración distrital pretende ofrecer un alivio inmediato a quienes tienen problemas para acceder o mantener una vivienda digna en la capital.

“La vivienda es el punto de partida para transformar realidades en nuestra ciudad. Con ‘Arrendamiento Temporal Solidario’, llegamos de manera inmediata a proteger a quienes más lo necesitan, demostrando que en Bogotá nadie está solo en los momentos difíciles”, destacó la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco.

Vanessa Velasco, Secretaria del Hábitat de Bogotá. Foto: SEMANA

¿Quiénes pueden postularse?

La convocatoria está dirigida exclusivamente a jefes o jefas de hogar mayores de edad cuyos ingresos no superen un salario mínimo mensual vigente.

Además, los aspirantes no pueden ser propietarios de vivienda ni haber recibido anteriormente subsidios distritales de vivienda que hayan sido efectivamente aplicados.

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La administración distrital priorizará a grupos poblacionales que requieren atención urgente debido a sus condiciones de vulnerabilidad. Entre ellos se encuentran:

Mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o que se encuentren en riesgo de feminicidio.

Víctimas del conflicto armado.

Personas mayores.

Recicladores de oficio inscritos en el Registro Único de Recicladores de Oficio (RURO) de la UAESP.

Víctimas de emergencias o desastres naturales ocurridos durante los últimos cinco años.

Familias pertenecientes a grupos étnicos.

Adultos mayores que enfrenten dificultades para acceder a una vivienda adecuada.