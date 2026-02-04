Gran Foro Colombia

“El Gobierno Petro ha llevado a una crisis inducida del sector eléctrico”: expertos sobre el futuro de la industria

Los principales actores de la industria analizan en el Gran Foro Colombia 2026 el futuro de Colombia y qué debe hacerse para hacerle frente a una posible crisis.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 8:25 p. m.
Amylkar Acosta Medina, exministro de Minas y Energía; Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP); Luis Felipe Ocampo, gerente Legal y Asuntos Corporativos de Colgas; Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN, y Natalia Gutiérrez, presidenta del Consejo Gremial Nacional. Gran Foro Colombia de SEMANA y Dinero. Foto: Esteban Vega La Rotta

Colombia tiene un enorme potencial energético que, bien aprovechado, puede ayudarla a soportar una demanda que está constantemente en aumento. Pero, ¿cómo puede materializar esa capacidad en hechos tangibles?

En el marco del Gran Foro Colombia, organizado por Foros SEMANA y Dinero, los principales actores del sector fueron enfáticos en señalar que, para avanzar hacia la transición energética, es fundamental tener reglas claras, una mayor capacidad de ejecución y contar con un entorno confiable.

Además, fueron críticos al señalar que el panorama actual de la industria es el resultado de “políticas de gobierno que han ido en contravía con el desarrollo”.

🔴 Gran Foro Colombia 2026: las tareas para la transición energética

Según Amylkar Acosta Medina, economista y exministro de Minas y Energía, “el Gobierno Petro ha llevado a un marchitamiento prematuro del sector mineroenergético, a una crisis inducida”.

Y, en línea con ese pensamiento, Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), señaló que la energía debe ser un asunto prioritario, independientemente de quién gane las elecciones.

“Lamentablemente, la falta de respeto por las reglas de juego se ha convertido en una herramienta para ejercer poder”.

Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

Noticia en desarrollo…

