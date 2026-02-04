Gran Foro Colombia

🔴 Gran Foro Colombia 2026: líderes de distintos sectores económicos hablan de los retos que tendrán para este año

Conozca en detalle los análisis de expertos sobre los retos que afronta el país en el 2026, entre ellos, las elecciones presidenciales.

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 2:08 p. m.

El Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero reúne a expertos de distintos sectores para conversar sobre los retos y desafíos que tendrá este año que estará marcado de distintos eventos de relevancia nacional e internacional.

Un tema clave serán las elecciones del 2026, pero también las decisiones que ha tomado el Gobierno nacional, especialmente en materia económica, que puede impactar a distintos sectores.

YouTube video 6b2spWh5nn0 thumbnail

Por eso, en el Gran Foro Colombia 2026 se ha invitado a expertos y líderes de distintos sectores y ramas del poder, así como de las principales entidades que tendrán un papel relevante en este año.

La jornada finalizará con un debate de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia.

En Vivo

9:20 a.m.

¿Qué sectores impulsan el crecimiento?

8:30 a.m.

Panel de dilemas - Más oportunidades que riesgos, perspectivas para 2026

8:15 a.m.

Habla el magistrado Jorge Enrique Ibáñez

8:10 a.m.

Yesid Lancheros da la bienvenida al foro

En una conversación con Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA, Iván Trujillo, CEO del Grupo Trinity; María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular; Roberto Moreno, presidente del Grupo Amarilo; Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores de Colombia (Fenavi) y Luz Ángela Castro, CEO de OCESA Colombia, hablan sobre los retos que han tenido distintos sectores en el país en el último año con las decisiones que ha tomado el Gobierno nacional.

Trujillo alertó que hoy Colombia se encuentra en uno de los mayores momentos de deuda del país.

En el caso de Suárez afirmó que la economía del país estaría en “dos velocidades”. “Tenemos un boom de consumo que viene desde factores que han ayudado como las remesas”, aseguró.

Moreno dijo que si bien se han registrado buenos números en el sector agropecuario, el problema sería la falta de seguridad en los territorios y la infraestructura limitada que tiene el país.

Castro afirmó que en el sector de entretenimiento se han registrado buenos números y pidió entender la coyuntura que viven en estos momentos y los distintos actores. “La gente invierte en felicidad, por eso existe el tarjetazo para ver a mi artista favorito”, señaló.

Oliver Wack, gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina; María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR; y César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana, debaten sobre las oportunidades económicas que tendrá el país en el 2026.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país?
Oliver Wack, gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina; María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR; César Pabón director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana. Modera: José Ignacio López, presidente del Centro de Pensamiento Económico - ANIF. Foto: SAMANTHA CHAVEZ / SEMANA
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, fue el encargado de dar el discurso de apertura en el que hizo una férrea defensa de la Constitución de 1991. “La carta de 1991 constituyó la democracia como un principio del orden constitucional”, aseguró Ibáñez.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional
El presidente de la Corte Constitucional, Jorge Ibáñez, dio la conferencia inaugural. Foto: SAMANTHA CHAVEZ / SEMANA
El director general de SEMANA, Yesid Lancheros, entregó un discurso con el cual dio apertura al foro en el que defendió la democracia y agradeció a los invitados.

El 2026 no es un año cualquiera, todo está en juego. Colombia está ad portas de unas elecciones que deberán fortalecer nuestra democracia, el derecho a elegir y ser elegido sin presiones de ningún tipo debe ser garantizado”, aseguró.

Además, reafirmó la vocación periodística del equipo de SEMANA para aportar a la democracia en los tiempos que se están viviendo para informar a los colombianos de la mejor manera.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional
Yesid Lancheros, director general de SEMANA, dio apertura al foro. Foto: SAMANTHA CHAVEZ / SEMANA

