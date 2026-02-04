El Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA y Dinero reúne a expertos de distintos sectores para conversar sobre los retos y desafíos que tendrá este año que estará marcado de distintos eventos de relevancia nacional e internacional.

Un tema clave serán las elecciones del 2026, pero también las decisiones que ha tomado el Gobierno nacional, especialmente en materia económica, que puede impactar a distintos sectores.

Por eso, en el Gran Foro Colombia 2026 se ha invitado a expertos y líderes de distintos sectores y ramas del poder, así como de las principales entidades que tendrán un papel relevante en este año.

La jornada finalizará con un debate de los candidatos de la Gran Consulta por Colombia.