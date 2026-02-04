Hernán Penagos, registrador nacional, alerta: en varios municipios, grupos armados ilegales tendrían “intereses políticos” en las elecciones

En uno de los debates centrales del Gran Foro Colombia 2026, el registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a los riesgos que existen en algunas regiones del país de cara a las elecciones que se celebrarán en el primer semestre del año.

Teniendo en cuenta varios informes, entre ellos el publicado recientemente por la Misión de Observación Electoral (MOE), el registrador advirtió que se identificó un fenómeno que debe tenerse en cuenta.

En 312 municipios hay presencia actual de grupos armados ilegales. Para los próximos comicios, existe un interés particular por parte de dichas organizaciones.

“Hemos observado que en cerca del 40 % de esos municipios, esos grupos armados ilegales tienen cierto interés político”, indicó Penagos.

Dicha situación no se había presentado en el territorio nacional desde hace muchos años.

“Si usted mira la historia, en otras oportunidades, los grupos al margen de la ley lo que hacían era una especie de desestabilización del proceso electoral; luego, donde había más violencia, había menos participación, por aquello del temor y de la coacción”, explicó.

Sin embargo, la situación de cara a los comicios en los que se elegirá el nuevo Congreso de la República y al nuevo presidente de la República ha presentado una mutación.

“Hoy encontramos algunos lugares donde hay más violencia y más participación, lo que de alguna manera evidencia que en ciertos puntos puede haber instrumentalización o coacción del elector para ejercer esos derechos. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente, seguir mirando cada uno de sus lugares y tomar las decisiones del caso”, explicó.

En la discusión, que contó con la participación del contralor, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, señaló que se deben ubicar bien los municipios y regiones que presentan este fenómeno.

“Es muy importante decir lo siguiente: no se trata de regiones enteras, a veces no se trata de municipios enteros, hay que ser muy quirúrgicos en ubicar esos puntos”, manifestó.

Por eso, les envió un mensaje a todos los organismos de control y a la Fuerza Pública para revisar esta situación: “Hay que ubicar dentro del municipio cuáles son esos lugares determinantes y salir con la fuerza pública a trabajar”.

Panel Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026. Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia.

En su intervención, hizo un llamado a la calma, puesto que se está trabajando de manera intensa para garantizar el desarrollo de las votaciones en todo el territorio nacional.

“Yo he dicho, no podemos subestimar las dificultades que hay en materia de seguridad en Colombia, porque estaríamos violando el derecho del voto y de pronto dejando de lado circunstancias importantes, pero tampoco podemos sobreestimarlas, porque si hablamos de regiones completas, si hablamos de departamentos completos, pues prácticamente estamos aceptando como si Colombia fuera un Estado fallido o como si en Colombia no existiera la democracia”, precisó.

Para tratar este tema, en los próximos días se realizará una reunión en la sede de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá, con el ministro del Interior, Armando Benedetti.