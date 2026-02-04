Gran Foro Colombia

Hernán Penagos, registrador nacional, alerta: en varios municipios, grupos armados ilegales tendrían “intereses políticos” en las elecciones

En los próximos días se realizará una reunión en la Procuraduría General para hablar de este tema con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 5:01 p. m.
Hernán Penagos (derecha), registrador Nacional, en el Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? de SEMANA.
Hernán Penagos (derecha), registrador Nacional, en el Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? de SEMANA. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En uno de los debates centrales del Gran Foro Colombia 2026, el registrador nacional, Hernán Penagos, se refirió a los riesgos que existen en algunas regiones del país de cara a las elecciones que se celebrarán en el primer semestre del año.

Teniendo en cuenta varios informes, entre ellos el publicado recientemente por la Misión de Observación Electoral (MOE), el registrador advirtió que se identificó un fenómeno que debe tenerse en cuenta.

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

En 312 municipios hay presencia actual de grupos armados ilegales. Para los próximos comicios, existe un interés particular por parte de dichas organizaciones.

“Hemos observado que en cerca del 40 % de esos municipios, esos grupos armados ilegales tienen cierto interés político”, indicó Penagos.

Nación

Empleados administrativos de cárcel en Barranquilla no van a trabajar por temor tras atentado con granada: hay graves amenazas de Los Costeños

Medellín

Gobernador de Antioquia cuestionó la lista de criminales de alto valor que Petro entregó a Trump: “¿Dónde está Calarcá?

Barranquilla

Más de 50 viviendas afectadas por fuerte oleaje en Santa Verónica, Atlántico: este es el panorama

Nación

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

Nación

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

Nación

Lucy Cruz de Quiñones, elegida presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por primera vez una mujer llega este cargo

Nación

🔴 Gran Foro Colombia 2026: el registrador, el procurador y el contralor general conversan sobre los retos para las elecciones

Macroeconomía

¿La economía esta creciendo de verdad? Hablan los empresarios de los sectores que más jalonan al país en el Gran Foro Colombia 2026

Macroeconomía

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Política

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: minuto a minuto de las elecciones presidenciales 2026

Dicha situación no se había presentado en el territorio nacional desde hace muchos años.

La advertencia de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por elecciones de 2026: “Carecen de independencia”

“Si usted mira la historia, en otras oportunidades, los grupos al margen de la ley lo que hacían era una especie de desestabilización del proceso electoral; luego, donde había más violencia, había menos participación, por aquello del temor y de la coacción”, explicó.

Sin embargo, la situación de cara a los comicios en los que se elegirá el nuevo Congreso de la República y al nuevo presidente de la República ha presentado una mutación.

Hoy encontramos algunos lugares donde hay más violencia y más participación, lo que de alguna manera evidencia que en ciertos puntos puede haber instrumentalización o coacción del elector para ejercer esos derechos. ¿Qué necesitamos? Pues obviamente, seguir mirando cada uno de sus lugares y tomar las decisiones del caso”, explicó.

Crisis fiscal, la bomba de tiempo para el próximo gobierno. Gerente del Banco Mundial indica el camino en el Gran Foro Colombia

En la discusión, que contó con la participación del contralor, Carlos Hernán Rodríguez Becerra, y el procurador general, Gregorio Eljach Pacheco, señaló que se deben ubicar bien los municipios y regiones que presentan este fenómeno.

“Es muy importante decir lo siguiente: no se trata de regiones enteras, a veces no se trata de municipios enteros, hay que ser muy quirúrgicos en ubicar esos puntos”, manifestó.

Por eso, les envió un mensaje a todos los organismos de control y a la Fuerza Pública para revisar esta situación: “Hay que ubicar dentro del municipio cuáles son esos lugares determinantes y salir con la fuerza pública a trabajar”.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026 Hernán Penagos Giraldo Registrador nacional del Estado Civil Gregorio Eljach Pacheco Procurador general de Colombia Carlos Hernán Rodríguez Becerra Contralor general de la República Modera: Diego Bonilla Editor de Política de SEMANA
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? de SEMANA, el 4 de febrero de 2026. Panel Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026. Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA
Gran Foro Colombia 2026: ¿para dónde va el país?

En su intervención, hizo un llamado a la calma, puesto que se está trabajando de manera intensa para garantizar el desarrollo de las votaciones en todo el territorio nacional.

“Yo he dicho, no podemos subestimar las dificultades que hay en materia de seguridad en Colombia, porque estaríamos violando el derecho del voto y de pronto dejando de lado circunstancias importantes, pero tampoco podemos sobreestimarlas, porque si hablamos de regiones completas, si hablamos de departamentos completos, pues prácticamente estamos aceptando como si Colombia fuera un Estado fallido o como si en Colombia no existiera la democracia”, precisó.

Para tratar este tema, en los próximos días se realizará una reunión en la sede de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá, con el ministro del Interior, Armando Benedetti.

Más de Nación

En este lugar se registró el atentado con una granada.

Empleados administrativos de cárcel en Barranquilla no van a trabajar por temor tras atentado con granada: hay graves amenazas de Los Costeños

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

Hernán Penagos, registrador nacional, alerta: en varios municipios, grupos armados ilegales tendrían “intereses políticos” en las elecciones

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se pronunció sobre el fin del cese al fuego con las disidencias de alias Calarcá Córdoba.

Gobernador de Antioquia cuestionó la lista de criminales de alto valor que Petro entregó a Trump: “¿Dónde está Calarcá?

Santa Verónica es considerado destino turístico del Atlántico durante fin de año por sus playas.

Más de 50 viviendas afectadas por fuerte oleaje en Santa Verónica, Atlántico: este es el panorama

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Lucy Cruz de Quiñones, elegida presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por primera vez una mujer llega este cargo

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026

🔴 Gran Foro Colombia 2026: el registrador, el procurador y el contralor general conversan sobre los retos para las elecciones

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional

La advertencia de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por elecciones de 2026: “Carecen de independencia”

Motociclista rescatado por el gobernador Erasmo Zuleta y sus escoltas.

Lo que habló el gobernador de Córdoba con el motociclista que rescató junto a sus escoltas de una fuerte corriente

Noticias Destacadas