Gran Foro Colombia

La advertencia de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por elecciones de 2026: “Carecen de independencia”

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar fue el encargado de abrir el Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
4 de febrero de 2026, 2:07 p. m.
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? 4 de febrero de 2026, que abrió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? 4 de febrero de 2026, que abrió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, fue uno de los principales invitados al Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA para hablar de un tema crucial que preocupa a los colombianos: las elecciones de 2026 al Congreso y a la Presidencia de la República.

En medio de ese encuentro, el magistrado Ibáñez Najar hizo una advertencia a todos los invitados: “No puede concebirse una democracia auténtica si quienes organizan y vigilan las elecciones carecen de independencia”.

🔴 Debate La Gran Consulta por Colombia EN VIVO: minuto a minuto de las elecciones presidenciales 2026

El presidente de la Corte Constitucional se refirió al elemento fundamental que debe primar en las próximas elecciones y es la “autonomía de la organización electoral” como una condición fundamental para mantener la legitimidad del sistema democrático.

“La Constitución no es un texto decorativo: es la expresión de una voluntad colectiva de convivir en paz, de reconocer la dignidad humana como fundamento del orden político y de someter el poder a reglas públicas que lo vinculan y lo limitan”, destacó el presidente del alto tribunal.

Barranquilla

Más de 50 viviendas afectadas por fuerte oleaje en Santa Verónica, Atlántico: este es el panorama

Nación

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

Nación

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

Nación

Lucy Cruz de Quiñones, elegida presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por primera vez una mujer llega este cargo

Nación

🔴 Gran Foro Colombia 2026: líderes de distintos sectores económicos hablan de los retos que tendrán para este año

Nación

Lo que habló el gobernador de Córdoba con el motociclista que rescató junto a sus escoltas de una fuerte corriente

Bogotá

‘Buscaban convertir’ marihuana en luz: así cayó un cargamento de droga en El Dorado

Macroeconomía

Analistas advierten que Colombia no es un país de alto riesgo, pero sí de alta fricción, en el Gran Foro Colombia 2026

Foros Semana

Conozca la agenda del Gran Foro Colombia 2026: así se desarrollará la jornada antes del debate de la Gran Consulta

Foros Semana

🔴 EN VIVO | Gran Foro Colombia 2026: expertos trazan el rumbo de la nación en un momento histórico

🔴 EN VIVO | Gran Foro Colombia 2026: expertos trazan el rumbo de la nación en un momento histórico

El magistrado explicó que la Constitución se mantiene cuando se aplica, se enseña, se discute con “honestidad” y las autoridades la respetan “incluso en el desacuerdo”.

Para el presidente de la Corte: “Preservar la confianza en la justicia no es un asunto corporativo. Es una tarea democrática esencial: cuando la ciudadanía pierde la esperanza institucional, empieza a abrirse la puerta del atajo autoritario”.

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional
Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país?, que abrió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Ibáñez Najar también expuso que la verdadera fortaleza del sistema democrático se da con “independencia y autonomía de las instituciones”, teniendo en cuenta que actúan como un muro de contención frente a los “intentos por minar la confianza en el sistema de elección popular”.

Las palabras del presidente del máximo tribunal constitucional se dieron en medio de las críticas que se han presentado contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por todas las decisiones que ha tomado sobre campañas electorales como la de Iván Cepeda y Daniel Quintero.

Pero para el magistrado Ibáñez: “Esa autonomía es la que permite proteger el disenso, defender a las minorías y asegurar que ningún actor político instrumentalice el poder en beneficio propio”.

En su discurso también destacó que existe una relación clara entre la conviccción ciudadana sobre la transparencia y honestidad en las elecciones, con la confianza que se deposita en ese sistema democrátio y en el Estado social de derecho.

“Proteger la autonomía de la organización electoral es, en consecuencia, proteger la soberanía popular. Es garantizar que la voluntad del electorado sea recibida, contabilizada y respetada sin interferencias indebidas”, explicó Ibáñez Najar.

El presidente de la Corte Constitucional terminó sus palabras en el Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA defendiendo la institucionalidad, la separación de las funciones de los órganos del poder público y la democracia.

Por eso, detalló: “Cuando los contrapesos institucionales se debilitan o se capturan, el poder tiende a presentarse como ilimitado, y la democracia comienza a erosionarse, incluso bajo discursos que dicen actuar en su defensa”.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar partició en este encuentro de SEMANA en medio de discusiones trascendentales que se desarrollan en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, la emergencia económica y otras iniciativas del Gobierno Petro que han generado tensión política.

Más de Nación

Santa Verónica es considerado destino turístico del Atlántico durante fin de año por sus playas.

Más de 50 viviendas afectadas por fuerte oleaje en Santa Verónica, Atlántico: este es el panorama

La situación más compleja para la fuerza pública se vive en el departamento del Cauca, donde las disidencias asesinaron a seis soldados hace una semana.

Tras reunión Petro-Trump, Fuerzas Militares lanzan bombardeo contra ELN y disidencias en la frontera con Venezuela; van varios muertos

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional

“No basta con votar, hay que saber votar”: el contundente mensaje de Jorge Enrique Ibáñez Najar para las elecciones

Lucy Cruz de Quiñones, nueva presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia.

Lucy Cruz de Quiñones, elegida presidenta de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Por primera vez una mujer llega este cargo

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional

🔴 Gran Foro Colombia 2026: líderes de distintos sectores económicos hablan de los retos que tendrán para este año

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar Presidente de la Corte Constitucional

La advertencia de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por elecciones de 2026: “Carecen de independencia”

Motociclista rescatado por el gobernador Erasmo Zuleta y sus escoltas.

Lo que habló el gobernador de Córdoba con el motociclista que rescató junto a sus escoltas de una fuerte corriente

Parte de la marihuana en uno de los transformadores de energía.

‘Buscaban convertir’ marihuana en luz: así cayó un cargamento de droga en El Dorado

El clima en Colombia tendrá algunas variaciones, tanto en la región Pacífica como Caribe y Andina. Desde el Ideam advierten sobre posibles crecidas en algunos ríos.

Lluvias, inundaciones y oleaje: Ideam advierte múltiples riesgos climáticos para este miércoles, 4 de febrero

Así fue el rescate del motociclista.

La heroica acción del gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, para salvar a un hombre de morir arrastrado por las fuertes corrientes

Noticias Destacadas