La advertencia de Jorge Enrique Ibáñez, presidente de la Corte Constitucional, por elecciones de 2026: “Carecen de independencia”

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional, fue uno de los principales invitados al Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA para hablar de un tema crucial que preocupa a los colombianos: las elecciones de 2026 al Congreso y a la Presidencia de la República.

En medio de ese encuentro, el magistrado Ibáñez Najar hizo una advertencia a todos los invitados: “No puede concebirse una democracia auténtica si quienes organizan y vigilan las elecciones carecen de independencia”.

El presidente de la Corte Constitucional se refirió al elemento fundamental que debe primar en las próximas elecciones y es la “autonomía de la organización electoral” como una condición fundamental para mantener la legitimidad del sistema democrático.

“La Constitución no es un texto decorativo: es la expresión de una voluntad colectiva de convivir en paz, de reconocer la dignidad humana como fundamento del orden político y de someter el poder a reglas públicas que lo vinculan y lo limitan”, destacó el presidente del alto tribunal.

El magistrado explicó que la Constitución se mantiene cuando se aplica, se enseña, se discute con “honestidad” y las autoridades la respetan “incluso en el desacuerdo”.

Para el presidente de la Corte: “Preservar la confianza en la justicia no es un asunto corporativo. Es una tarea democrática esencial: cuando la ciudadanía pierde la esperanza institucional, empieza a abrirse la puerta del atajo autoritario”.

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país?, que abrió el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.

Ibáñez Najar también expuso que la verdadera fortaleza del sistema democrático se da con “independencia y autonomía de las instituciones”, teniendo en cuenta que actúan como un muro de contención frente a los “intentos por minar la confianza en el sistema de elección popular”.

Las palabras del presidente del máximo tribunal constitucional se dieron en medio de las críticas que se han presentado contra el Consejo Nacional Electoral (CNE) por todas las decisiones que ha tomado sobre campañas electorales como la de Iván Cepeda y Daniel Quintero.

Pero para el magistrado Ibáñez: “Esa autonomía es la que permite proteger el disenso, defender a las minorías y asegurar que ningún actor político instrumentalice el poder en beneficio propio”.

En su discurso también destacó que existe una relación clara entre la conviccción ciudadana sobre la transparencia y honestidad en las elecciones, con la confianza que se deposita en ese sistema democrátio y en el Estado social de derecho.

“Proteger la autonomía de la organización electoral es, en consecuencia, proteger la soberanía popular. Es garantizar que la voluntad del electorado sea recibida, contabilizada y respetada sin interferencias indebidas”, explicó Ibáñez Najar.

El presidente de la Corte Constitucional terminó sus palabras en el Gran Foro Colombia 2026 de SEMANA defendiendo la institucionalidad, la separación de las funciones de los órganos del poder público y la democracia.

Por eso, detalló: “Cuando los contrapesos institucionales se debilitan o se capturan, el poder tiende a presentarse como ilimitado, y la democracia comienza a erosionarse, incluso bajo discursos que dicen actuar en su defensa”.

El magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar partició en este encuentro de SEMANA en medio de discusiones trascendentales que se desarrollan en la Corte Constitucional sobre la reforma pensional, la emergencia económica y otras iniciativas del Gobierno Petro que han generado tensión política.