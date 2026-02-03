Temas clave que marcarán el debate de la Gran Consulta por Colombia

El 8 de marzo, los colombianos acudirán a las urnas para elegir el nuevo Congreso de la República y tendrán la posibilidad de votar en las consultas presidenciales.

Dicho mecanismo está previsto para que diferentes sectores políticos hagan la elección democrática de un candidato único, y los nueve integrantes de la Gran Consulta por Colombia se medirán en las urnas.

Por esa razón, durante el Gran Foro Colombia de SEMANA, reconocido como el espacio más importante e influyente del país para analizar sus perspectivas, se hará un debate entre los aspirantes presidenciales de la Gran Consulta por Colombia para que la ciudadanía pueda empezar a decantar una decisión de cara a las urnas.

Un espacio en el que el director general de SEMANA, Yesid Lancheros, moderará el debate para que los nueve aspirantes presenten sus propuestas, contrasten visiones, evalúen el país y hablen de los desafíos para 2026.

El debate tendrá como grandes ejes temáticos la seguridad, la salud, la reunión de los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump en Estados Unidos y las problemáticas que viven los colombianos.

Conozca la agenda del Gran Foro Colombia 2026: así se desarrollará la jornada antes del debate de la Gran Consulta

Durante el debate, los candidatos tendrán el tiempo suficiente para responder las preguntas planteadas e intentar convencer a la ciudadanía del porqué deberían votar por alguno de ellos el próximo 8 de marzo.

No cabe duda de que una de las mayores preocupaciones de los colombianos es la seguridad, tras el fracaso de la denominada paz total del Gobierno Petro, ya que es un tema del que se desprenden varios factores sociales y económicos que complican el desarrollo.

Integrantes de la Gran Consulta por Colombia: Aníbal Gaviria, Vicky Dávila, Juan Carlos Pinzón, David Luna, Mauricio Cárdenas, Juan Daniel Oviedo, Paloma Valencia, Enrique Peñalosa y Juan Manuel Galán. Foto: Imagen tomada de la red social de X del perfil @GranConsulta

Sobre la salud, tema del que cada vez hay más quejas, se buscará escuchar las soluciones que los aspirantes plantearían desde el 7 de agosto de 2026, en medio de un álgido debate en el país sobre la existencia de una crisis en el sector.

Además, se analizará la importancia del encuentro entre Petro y Trump y las posibles consecuencias durante la campaña presidencial que se está viviendo actualmente en el país.

El debate empezará a las 5:00 de la tarde y tendrá una duración de dos horas para conocer a fondo las posturas de los candidatos de esta alianza política, que tendrá un candidato único el próximo 8 de marzo, con base en las decisiones que tomen los colombianos.

Vicky Dávila, Paloma Valencia, Juan Carlos Pinzón, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Mauricio Cárdenas, Aníbal Gaviria, Enrique Peñalosa y David Luna.