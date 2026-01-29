Foros Semana

Conozca la agenda del Gran Foro Colombia 2026: así se desarrollará la jornada antes del debate de la Gran Consulta

Bogotá acoge este encuentro convocado por SEMANA y Dinero, referente del debate público y el más importante escenario de perspectivas del año, donde líderes públicos y privados analizan el rumbo de Colombia en 2026.

Redacción Semana
30 de enero de 2026, 1:18 a. m.
Gran Foro Colombia 2026
Gran Foro Colombia 2026 Foto: Getty Images/iStockphoto

El 4 de febrero de 2026, en Bogotá, se realizará el Gran Foro Colombia 2026: ¿Para dónde va el país?, una jornada que reunirá a líderes institucionales, empresariales, académicos y políticos para discutir los desafíos que marcarán el rumbo nacional en un año electoral clave.

8:00 a.m. - 8:05 a.m. Palabras de bienvenida

  • Yesid Lancheros, director general de SEMANA.

8:05 a.m. - 8:15 a.m. DISCURSO | Intervención especial

  • Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.

8:15 a.m. - 9:00 a.m. PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026

  • Oliver Wack, gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina.
  • María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR.
  • César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana.

Modera: José Ignacio López

Presidente del Centro de Pensamiento Económico (ANIF).

09:00 a.m. - 10:05 a.m. LA GRAN PREGUNTA | ¿Qué sectores impulsan el crecimiento?

  • Iván Trujillo, CEO Grupo Trinity.
  • María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular.
  • Roberto Moreno, presidente de Grupo Amarilo.
  • Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi).
  • Luz Ángela Castro, CEO de OCESA Colombia.

Modera: Carlos Enrique Rodríguez

Subdirector general de SEMANA.

10:05 a.m. - 11:00 a.m. ENTREVISTA | Transformar la inversión

  • Peter Siegenthaler, gerente país del Banco Mundial en Colombia.

Modera: Luis Fernando Mejía

CEO de Lumen Economic Intelligence.

11:00 a.m. - 11:40 a.m. | Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026

  • Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil.
  • Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia.
  • Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República.

Modera: Diego Bonilla

Editor de Política de SEMANA

12:00 m. - 2:00 p.m. ALMUERZO LIBRE

2:00 p.m. - 2:40 p.m. ANÁLISIS | El nuevo tablero geopolítico de América Latina: implicaciones para Colombia

● Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano y experto en la política de Estados Unidos hacia América Latina.

● Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Modera: Sandra Borda

Profesora internacionalista del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes

2:40 p.m. - 3:20 p.m. PANEL | ¿Energía para el futuro?: realidades de la transición

● Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

● Luis Felipe Ocampo, gerente Legal y Asuntos Corporativos de Colgas.

● Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN.

Modera: Amylkar Acosta Medina

Economista y exministro de Minas y Energía

3:20 p.m. - 4:00 p.m. PODIO DE IDEAS | Una Colombia posible

● Fabián Hernández, CEO de Telefónica.

● Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Modera: Juanita Gómez

Directora de video de SEMANA.

4:00 p.m. - 4:40 p.m. CONVERSATORIO | Construir país desde las regiones: el reto del liderazgo

● Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

● Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr- Motor de Innovación.

● MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya Ph.D, rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

Modera: Jairo Lozano

Subdirector de información de SEMANA.

5:00 p.m. - 7:00 p.m. DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿quién tiene el mejor plan para el país?

Candidatos:

  • Aníbal Gaviria
  • David Luna
  • Enrique Peñalosa
  • Juan Carlos Pinzón
  • Juan Daniel Oviedo
  • Juan Manuel Galán
  • Mauricio Cárdenas
  • Paloma Valencia
  • Vicky Dávila

Modera: Yesid Lancheros

Director general de SEMANA

