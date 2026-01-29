El 4 de febrero de 2026, en Bogotá, se realizará el Gran Foro Colombia 2026: ¿Para dónde va el país?, una jornada que reunirá a líderes institucionales, empresariales, académicos y políticos para discutir los desafíos que marcarán el rumbo nacional en un año electoral clave.
8:00 a.m. - 8:05 a.m. Palabras de bienvenida
- Yesid Lancheros, director general de SEMANA.
8:05 a.m. - 8:15 a.m. DISCURSO | Intervención especial
- Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.
8:15 a.m. - 9:00 a.m. PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026
- Oliver Wack, gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina.
- María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR.
- César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana.
Modera: José Ignacio López
Presidente del Centro de Pensamiento Económico (ANIF).
09:00 a.m. - 10:05 a.m. LA GRAN PREGUNTA | ¿Qué sectores impulsan el crecimiento?
- Iván Trujillo, CEO Grupo Trinity.
- María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular.
- Roberto Moreno, presidente de Grupo Amarilo.
- Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi).
- Luz Ángela Castro, CEO de OCESA Colombia.
Modera: Carlos Enrique Rodríguez
Subdirector general de SEMANA.
10:05 a.m. - 11:00 a.m. ENTREVISTA | Transformar la inversión
- Peter Siegenthaler, gerente país del Banco Mundial en Colombia.
Modera: Luis Fernando Mejía
CEO de Lumen Economic Intelligence.
11:00 a.m. - 11:40 a.m. | Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026
- Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil.
- Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia.
- Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República.
Modera: Diego Bonilla
Editor de Política de SEMANA
12:00 m. - 2:00 p.m. ALMUERZO LIBRE
2:00 p.m. - 2:40 p.m. ANÁLISIS | El nuevo tablero geopolítico de América Latina: implicaciones para Colombia
● Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano y experto en la política de Estados Unidos hacia América Latina.
● Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).
Modera: Sandra Borda
Profesora internacionalista del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes
2:40 p.m. - 3:20 p.m. PANEL | ¿Energía para el futuro?: realidades de la transición
● Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).
● Luis Felipe Ocampo, gerente Legal y Asuntos Corporativos de Colgas.
● Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN.
Modera: Amylkar Acosta Medina
Economista y exministro de Minas y Energía
3:20 p.m. - 4:00 p.m. PODIO DE IDEAS | Una Colombia posible
● Fabián Hernández, CEO de Telefónica.
● Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.
Modera: Juanita Gómez
Directora de video de SEMANA.
4:00 p.m. - 4:40 p.m. CONVERSATORIO | Construir país desde las regiones: el reto del liderazgo
● Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND).
● Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr- Motor de Innovación.
● MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya Ph.D, rector de la Universidad Militar Nueva Granada.
Modera: Jairo Lozano
Subdirector de información de SEMANA.
5:00 p.m. - 7:00 p.m. DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿quién tiene el mejor plan para el país?
Candidatos:
- Aníbal Gaviria
- David Luna
- Enrique Peñalosa
- Juan Carlos Pinzón
- Juan Daniel Oviedo
- Juan Manuel Galán
- Mauricio Cárdenas
- Paloma Valencia
- Vicky Dávila
Modera: Yesid Lancheros
Director general de SEMANA