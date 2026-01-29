El 4 de febrero de 2026, en Bogotá, se realizará el Gran Foro Colombia 2026: ¿Para dónde va el país?, una jornada que reunirá a líderes institucionales, empresariales, académicos y políticos para discutir los desafíos que marcarán el rumbo nacional en un año electoral clave.

8:00 a.m. - 8:05 a.m. Palabras de bienvenida

Yesid Lancheros, director general de SEMANA.

8:05 a.m. - 8:15 a.m. DISCURSO | Intervención especial

Magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, presidente de la Corte Constitucional.

8:15 a.m. - 9:00 a.m. PANEL DE DILEMAS | Más oportunidades que riesgos: perspectivas para 2026

Oliver Wack, gerente General de Control Risks para Colombia y la Región Andina.

María Soledad Mosquera, directora sectorial S&P Global, Colombia y Panamá, NSR.

César Pabón, director ejecutivo de Investigaciones Económicas Corficolombiana.

Modera: José Ignacio López

Presidente del Centro de Pensamiento Económico (ANIF).

09:00 a.m. - 10:05 a.m. LA GRAN PREGUNTA | ¿Qué sectores impulsan el crecimiento?

Iván Trujillo, CEO Grupo Trinity.

María Fernanda Suárez, presidenta del Banco Popular.

Roberto Moreno, presidente de Grupo Amarilo.

Gonzalo Moreno, presidente de la Federación Nacional de Avicultores (Fenavi).

Luz Ángela Castro, CEO de OCESA Colombia.

Modera: Carlos Enrique Rodríguez

Subdirector general de SEMANA.

10:05 a.m. - 11:00 a.m. ENTREVISTA | Transformar la inversión

Peter Siegenthaler, gerente país del Banco Mundial en Colombia.

Modera: Luis Fernando Mejía

CEO de Lumen Economic Intelligence.

11:00 a.m. - 11:40 a.m. | Colombia decide su futuro: lo que está en juego en 2026

Hernán Penagos Giraldo, registrador nacional del Estado Civil.

Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de Colombia.

Carlos Hernán Rodríguez Becerra, contralor general de la República.

Modera: Diego Bonilla

Editor de Política de SEMANA

12:00 m. - 2:00 p.m. ALMUERZO LIBRE

2:00 p.m. - 2:40 p.m. ANÁLISIS | El nuevo tablero geopolítico de América Latina: implicaciones para Colombia

● Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano y experto en la política de Estados Unidos hacia América Latina.

● Adam Isacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

Modera: Sandra Borda

Profesora internacionalista del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes

2:40 p.m. - 3:20 p.m. PANEL | ¿Energía para el futuro?: realidades de la transición

● Frank Pearl, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP).

● Luis Felipe Ocampo, gerente Legal y Asuntos Corporativos de Colgas.

● Brigitte Baptiste, rectora de la Universidad EAN.

Modera: Amylkar Acosta Medina

Economista y exministro de Minas y Energía

3:20 p.m. - 4:00 p.m. PODIO DE IDEAS | Una Colombia posible

● Fabián Hernández, CEO de Telefónica.

● Ignacio Giraldo, CEO de Lulo Bank.

Modera: Juanita Gómez

Directora de video de SEMANA.

4:00 p.m. - 4:40 p.m. CONVERSATORIO | Construir país desde las regiones: el reto del liderazgo

● Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos (FND).

● Jaime Alonso Restrepo Carmona, director ejecutivo de Rotorr- Motor de Innovación.

● MG (R) Javier Alberto Ayala Amaya Ph.D, rector de la Universidad Militar Nueva Granada.

Modera: Jairo Lozano

Subdirector de información de SEMANA.

5:00 p.m. - 7:00 p.m. DEBATE | Gran Consulta por Colombia: ¿quién tiene el mejor plan para el país?

Candidatos:

Aníbal Gaviria

David Luna

Enrique Peñalosa

Juan Carlos Pinzón

Juan Daniel Oviedo

Juan Manuel Galán

Mauricio Cárdenas

Paloma Valencia

Vicky Dávila

Modera: Yesid Lancheros

Director general de SEMANA