Vaticinan en vivo cuántos votos obtendría la Gran Consulta por Colombia: “El país está cansado de esa pugnacidad”

Cada vez falta menos para que se celebren las elecciones presidenciales y se conozca el nombre de quien reemplazará a Gustavo Petro en la Casa de Nariño. El tiempo avanza, pero todavía falta que se definan las consultas, cuya votación se realizará el próximo 8 de marzo.

Una de estas es la Gran Consulta por Colombia, que reúne a precandidatos y movimientos de la derecha y el centro, con el objetivo de hacerle peso al llamado Frente por la Vida, donde está el sector del petrismo.

El precandidato David Luna habló en El Debate de SEMANA acerca de este tema y se la jugó en vivo al pronosticar cuántos votos podrá sacar la coalición que integra, junto a destacadas personalidades como Paloma Valencia, Vicky Dávila, Enrique Peñalosa, entre otros.

El Debate con David Luna, precandidato presidencial. Foto: Samantha Chávez

“Obviamente que uno no tiene la varita mágica o la jarra del genio, pero yo sí creo que Colombia está cansada de esta pugnacidad y aquí estamos planteando una alternativa que puede estar llegando fácilmente a los cuatro millones de votos”, señaló.

David Luna destapa sus cartas para llegar a la Presidencia: propone que menores de 14 años no usen redes sociales

Por otra parte, el exsenador habló de la polémica con Iván Cepeda y la posibilidad de que no pueda participar en la consulta de la izquierda. “Él debe estar marcando entre 20 o 25 puntos; por lo que yo digo, es que no hay que tirar a martirizarlo, que eso es lo que está buscando”, manifestó.

En ese sentido, advirtió que todo se trata de una estrategia que se está cocinando para que el día de mañana el candidato del petrismo sea visto como un “héroe”. Por eso, remarcó que deberían dejarlo estar en el llamado Frente por la Vida.

“Que participe y estamos listos a competir con él y a debatir, porque la política se trata de expresar, eso sí, con respeto y argumentos, las diferencias”, apuntó.

El precandidato dejó en claro que Cepeda representa la continuidad de un Gobierno que, desde su punto de vista, se ha equivocado, por lo que mencionó la necesidad de votar por algo que sea totalmente diferente a lo que ha venido sucediendo en estos años.

David Luna denuncia “uso indebido de recursos públicos” para atacar a la oposición

“Nosotros representamos una nueva generación que no carga con las heridas políticas en la espalda de quienes ya han gobernado y una generación que piensa distinto, pero que puede dialogar y ponerse de acuerdo”, dijo.

Más allá de lo que han dicho las encuestas, Luna enfatizó que Cepeda se puede derrotar en las urnas. Por lo mismo, cuestionó que en estos momentos no esté debatiendo con otros precandidatos.

“Yo creo que ese es un error que comete, no para su estrategia política, sino para el ciudadano, para que se sepan cuáles son las diferencias en los temas que nos están preocupando. Y también cuáles son las posiciones en los temas que les preocupan a los ciudadanos”, añadió.