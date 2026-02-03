El Debate

David Luna destapa sus cartas para llegar a la Presidencia: propone que menores de 14 años no puedan utilizar redes sociales

El exsenador habló de algunas de las propuestas que pondría en marcha en caso de llegar a la Casa de Nariño.

Redacción Debate
3 de febrero de 2026, 6:16 p. m.
El precandidato presidencial David Luna habló en El Debate de SEMANA acerca de lo que será la carrera para llegar a la Casa de Nariño y reemplazar al presidente Gustavo Petro.

El también exsenador se refirió a algunas de las propuestas que tiene y que piensa implementar, si es que gana primero en la Gran Consulta por Colombia y después en las elecciones presidenciales del 2026.

Una de las opciones que maneja es polémica y puede generar un gran debate en el país: prohibir que menores de 14 años de edad utilicen las redes sociales, algo muy parecido a lo que se va a hacer en España.

Estamos perdiendo la salud mental de nuestros niños. (...) las redes sociales para menores de 14 años se van a prohibir en mi Gobierno”, manifestó.

Luna remarcó que este tipo de cuestiones son de mucho interés para los padres de familia, pues las plataformas digitales están generando ansiedad y depresión, además de que se han convertido en un verdadero peligro por la cantidad de pedófilos que hay.

El precandidato recordó que fue ministro de las Tecnología y, por lo mismo, cuenta con la experiencia para conocer el mundo digital. “Creo que hay que tener libertad a la hora de informarse, pero las redes sociales en los niños se están convirtiendo en la espada de Damocles”, dijo.

“Están recibiendo una serie de contenidos que les están generando una gran depresión. (...) Hacer esto tecnológicamente es posible, uno tiene todas las herramientas de control parental, es decir, cualquier dispositivo que tenga un menor de edad, usted lo puede controlar”, agregó.

En ese sentido, remarcó que lo que hace falta es la decisión política, algo que cambiaría si se convierte en el nuevo inquilino de la Casa de Nariño. “Es tener los pantalones y las claridades para hacer esta prohibición”, apuntó.

Para esto, según comentó, se necesita de un trabajo en conjunto de diferentes instituciones y que también incluya al entorno de los jóvenes: colegios, padres de familia, escuales deportivas, etc.

Lo que haríamos con esto es proteger una etapa en donde el niño tiene unas cacidades que no están desarrolladas y por eso hay una mayor exposición”, expresó.

Luna fue claro al advertir que muy seguramente esto no le gustará a los adolescentes y hasta lo calificaran de loco. “Pero más allá de eso, hay que tomar una decisión contundente al respecto”, dijo.

