David Luna denuncia “uso indebido de recursos públicos” para atacar a la oposición

David Luna, candidato presidencial, denunció que desde el Gobierno Petro se estarían promoviendo mensajes informativos para difamar y desprestigiar a líderes de la oposición, utilizando portales digitales financiados con recursos públicos.

Él contó que en junio de 2024, cuando era senador, citó al director de la DNI, Carlos Ramón González, para que diera cuenta de presuntas interceptaciones ilegales contra opositores, periodistas y militares en retiro.

“El funcionario negó los hechos en el Congreso. Sin embargo, meses después, incluso a partir de una denuncia del propio ministro de Justicia de este Gobierno, quedó probado que lo que denuncié era cierto. Hoy, ese exdirector enfrenta procesos judiciales y se encuentra fuera del país”, dijo Luna.

Luego de esa queja, advirtió Luna, fue advertido por funcionarios de inteligencia de que desde el Gobierno nacional se estaría preparando un montaje para vincularlo falsamente con actividades de narcotráfico.

“Ante la gravedad de esa alerta, el dirigente actuó por las vías institucionales y el 19 de febrero de 2025 envió oficios formales a la Fiscalía General de la Nación y a la Procuraduría General de la Nación, solicitando que se verificara si existía alguna actuación en su contra. Mientras la Fiscalía no dio respuesta, la Procuraduría sí abrió una actuación preventiva”, se lee en un boletín de prensa de su campaña.

Luna declaró: “Hoy, casi un año después, aparece un artículo que intenta asociarme de manera infame con narcotráfico. No es una coincidencia. Es la materialización de ese montaje que ya había sido advertido”.