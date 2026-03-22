El pasado sábado, SEMANA publicó en su portada la confesión en la Fiscalía General de la Nación de Simeón Pérez Marroquín, alias el Viejo, quien reveló la responsabilidad de José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever y la Segunda Marquetalia en el asesinato del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay. Aseguró que este grupo armado fue el principal responsable de causarle la muerte al político, perteneciente en su momento al Centro Democrático.

Tras la revelación, el mundo político estalló y fueron varias las personalidades que aprovecharon para referirse al caso. Entre estas se escuchó la voz de David Luna, integrante de la Coalición por la Gran Consulta. A través de un trino se refirió a las responsabilidades políticas por la muerte de Uribe Turbay, asegurando que ni Iván Cepeda, ni Petro podían escapar de ello.

Tras ser capturado, alias El Viejo contó quién dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay. Foto: API/ Semana

También aprovechó para referirse a la paz total, asegurando que fue una estrategia deliberada para darle oxígeno a criminales que traicionaron el acuerdo de paz. Entre ellos, Jesús Santrich, narcotraficante y fundador de la Segunda Marquetalia, a quien Cepeda defendió y respaldó.

“Hoy el país amanece con la noticia de que esa misma estructura criminal habría ordenado el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Aquí no hay lugar para la ingenuidad: hay responsabilidades políticas claras y Colombia tiene derecho a exigirlas. Hay dos nombres que no pueden evadirlas: Gustavo Petro e Iván Cepeda“, comentó.

La Paz Total no fue un invento ingenuo: fue una estrategia deliberada para darle oxígeno a criminales que traicionaron el acuerdo de paz. Entre ellos, Jesús Santrich, narcotraficante y fundador de la Segunda Marquetalia, a quien Cepeda defendió y respaldó.



Hoy el país amanece… pic.twitter.com/2rICiLckEn — David Luna (@lunadavid) March 21, 2026

Tras este trino, María José Pizarro, jefe de debate del candidato presidencial Iván Cepeda y exsenadora, respondió asegurando que era una vergüenza recurrir al odio y a la violencia de las palabras. “Hasta aquí les llego su comprensión de lo que es la democracia”, agregó.

Iván Cepeda salió en defensa de Gustavo Petro: “Vamos a proteger al presidente”

“¿Esta es la campaña que van a hacer los excandidatos de la Gran Consulta y los partidos que la conforman? ¿Esta es su ética? Pregunto especialmente a David Luna, Juan Manuel Galán y Juan Daniel Oviedo. Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico, la fuerza política más grande del país, a cuyos miembros y dirigentes están señalando falsamente. Así empezó el exterminio de la izquierda democrática en Colombia", precisó.

María José Pizarro jefa de debate de Iván Cepeda, respondió en X. Foto: Guillermo Torres / Semana

Finalmente, tras el mensaje, Juan Manuel Galán le respondió, asegurando que quienes han recurrido al odio y a la violencia de las palabras es la izquierda de Gustavo Petro, dado que todos los días hay un ataque, un señalamiento o una ofensa.

“Ustedes se han encargado, en varias ocasiones, de atacar el buen nombre de mi padre y el de nuestra familia. Creo que quienes no han entendido qué es la democracia y quienes buscan acabarla son otros, por ejemplo, atacando el sistema electoral o proponiendo una asamblea nacional constituyente”, indicó.

Paloma Valencia pidió explicaciones a Iván Cepeda tras revelaciones de SEMANA sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Finalmente, aseguró que es indignante que intenten reducir la muerte de Miguel Uribe a un cálculo político.

¿Esta es la campaña que van a hacer los excandidatos de la Gran Consulta y los partidos que la conforman? ¿Esta es su ética? Pregunto especialmente a @lunadavid, @juanmanuelgalan y @JDOviedoAr.



Iván Cepeda es el candidato del Pacto Histórico, la fuerza política más grande del… https://t.co/xc66Bhziom — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) March 21, 2026

“A Miguel lo asesinaron criminales que hoy se sienten con más poder, y eso tiene responsables políticos. La “Paz Total” les abrió espacio, los fortaleció y les permitió expandirse mientras el país retrocede en seguridad. Apagaron la vida de un líder, y pretender justificarlo es inaceptable. A esta hora, ni un solo pronunciamiento de rechazo a este magnicidio", concluyó.