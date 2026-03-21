Paloma Valencia pidió explicaciones a Iván Cepeda tras revelaciones de SEMANA sobre el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Diferentes reacciones se han escuchado a lo largo del sábado, 21 de marzo, luego de que SEMANA revelara la confesión de Simeone Pérez Marroquín, alias el Viejo, condenado por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay y quien asegura que la Segunda Marquetalia dio la orden de asesinar al entonces senador.

Exclusivo: la Segunda Marquetalia ordenó matar a Miguel Uribe Turbay. SEMANA revela la escalofriante confesión de uno de los condenados

Entre las reacciones se encuentra la de la candidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia, quien no dudó en calificar el hecho como “tenebroso” y cargar contra el también aspirante Iván Cepeda, por su presunta cercanía con miembros de este grupo criminal.

“La confesión de la Segunda Marquetalia sobre el asesinato de Miguel Uribe es tenebrosa”, señaló la candidata del Centro Democrático, haciendo referencia a lo que contó Pérez Marroquín en el testimonio entregado a los investigadores de la Fiscalía General de la Nación.

En la declaración, conocida en exclusiva por SEMANA, el Viejo señaló que “el grupo que ordenó el atentado en contra del senador Miguel Uribe fue la Segunda Marquetalia”, y que la orden “la impartió el Zarco Aldinever”.

Según el Viejo, la orden de matar a Miguel Uribe Turbay la dio José Manuel Sierra, conocido como el Zarco Aldinever, uno de los comandantes de la Segunda Marquetalia y hombre de confianza de Iván Márquez. Foto: GUILLERMO TORRES REINA / SEMANA/ POLICIA NACIONAL

La Segunda Marquetalia es una de las disidencias de las Farc, comandada por Iván Márquez y cuyo hombre de confianza era José Manuel Sierra Sabogal, alias el Zarco Aldinever, quien, según informó el Ministerio de Defensa, el 11 de agosto de 2025 fue asesinado por el ELN en la frontera con Venezuela.

Por eso, la candidata del Centro Democrático señaló, en medio de la polémica, que Iván Cepeda tiene que responderle al país algunos interrogantes por una presunta responsabilidad en lo que ha sucedido.

Este es alias Yako, de la Segunda Marquetalia, quien participó en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay; estaría en Venezuela

“Primero, impidió la extradición de (Jesús) Santrich e Iván Márquez, que fundaron la segunda Marquetalia. No solamente lo impidió, sino que les ayudó a salir de la cárcel para que se fugaran”, expresó Paloma Valencia.

Mencionó que el candidato del Pacto Histórico ha liderado el programa del Gobierno del presidente Gustavo Petro, denominado como la paz total, que desde diferentes sectores de la política y la sociedad ha sido criticado.

“Hizo la paz total con la que ha estado negociando él, como cabeza del gobierno, que les permitió extenderse por todo el territorio y organizarse en número de hombres y después matan a Miguel Uribe”, señaló.

“Creo que el senador Cepeda le debe explicaciones al país”, sentenció la candidata presidencial, quien en horas de la mañana de este sábado lanzó una pulla a su contrincante en las elecciones. “Los que mataron a Miguel Uribe tienen fotos abrazados con Cepeda”, escribió en su cuenta de X.

“Lo mandaron a matar mientras negociaban la paz total con Cepeda. El testimonio revelado por SEMANA es aterrador”, añadió.

Valencia recalcó que se encargará de derrotar a estas personas en las urnas y con eso, cuando sea presidenta, combatirá la inseguridad para que Colombia, según ella, tenga una verdadera paz y tranquilidad.

“Derrotaremos a los amigos de la Segunda Marquetalia y vamos a construir una Colombia donde la criminalidad esté en la cárcel, y los demás podamos vivir en paz“, señaló.