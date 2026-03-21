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Paloma Valencia reacciona a revelación de SEMANA sobre responsables del asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Es aterrador”

La senadora le lanzó una dura pulla a Iván Cepeda tras conocer que la Segunda Marquetalia está detrás del crimen.

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Redacción Confidenciales
21 de marzo de 2026, 12:37 p. m.
Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay.
Paloma Valencia y Miguel Uribe Turbay. Foto: Semana

La candidata presidencial Paloma Valencia reaccionó a la portada de SEMANA sobre los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay.

De acuerdo con el testimonio de alias el Viejo, conocido por este medio, la Segunda Marquetalia de las Disidencias de las Farc son las responsables de ordenar el crimen.

Por lo mismo, la militante del Centro Democrático le lanzó una dura pulla a su contrincante en las elecciones, Iván Cepeda. “Los que mataron a Miguel Uribe tienen fotos abrazados con Cepeda”, escribió en su cuenta de X.

Lo mandaron a matar mientras negociaban la paz total con Cepeda. El testimonio revelado por SEMANA es aterrador”, añadió.

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En su publicación, Valencia recalcó que se encargará de derrotar a estas personas en las urnas y con eso, cuando sea presidenta, combatirá la inseguridad para que Colombia, según ella, tenga una verdadera paz y tranquilidad.

“Derrotaremos a los amigos de la Segunda Marquetalia y vamos a construir una Colombia donde la criminalidad esté en la cárcel, y los demás podamos vivir en paz“, señaló.