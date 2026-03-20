El preacuerdo que firmó la Fiscalía con Simeón Pérez Marroquín fijó una pena de 22 años y tres meses de cárcel en su contra por el magnicidio del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Al término de la decisión, alias el Viejo, como también es conocido, pidió la palabra para pedir perdón a las víctimas, al país y a su propia familia.

Fiscalía confirmó que alias el Viejo es enlace de la Segunda Marquetalia y siguió a Miguel Uribe antes del crimen

Aseguró que, aunque no hay palabras que justifiquen lo que hizo, el daño está hecho; por eso insiste en pedirle perdón a la familia de Miguel Uribe Turbay, advirtiendo que sus acciones llevaron al asesinato de un hijo y un padre de una familia, que aún permanece de luto. El acto de perdón público hace parte del preacuerdo con el ente acusador.

“Yo sé que no hay palabras que justifiquen dicho acto, pero pues ya está hecho. Quiero dirigirme especialmente a la familia Uribe porque aquí no solo murió un hombre, murió un hijo, murió un padre y un esposo. Entonces, primero que todo al señor Miguel Uribe, su padre, a su hijo Alejandro y a su esposa María Claudia, reitero, no hay cómo justificar dicho acto, pero ya está hecho”, señaló alias el Viejo en el acto de perdón público.

En la audiencia, alias el Viejo se refirió al país y dijo que Miguel Uribe hubiese aportado de manera positiva al futuro de la nación, de ahí que el crimen en contra del candidato presidencial es un hecho que no puede justificar, pero que en su criterio no tiene reversa; por eso insiste en el perdón público.

“A Colombia, porque de una u otra manera fue un daño lamentable que quizás este hombre Miguel hubiese podido aportar algo positivo a nuestro país y pues ya no está. Entonces, el daño fue para todos, para muchos no justifica, pero esto lo hago no solo ante los ojos de los hombres, sino ante Dios, lo hago de corazón”, dijo alias el Viejo.

La Fiscalía presentó los términos del preacuerdo que firmó con alias el Viejo y que pactó una pena de 268 meses de prisión, lo que es igual a 22 años y tres meses de cárcel; ninguna de las partes, ni siquiera las víctimas, se opusieron a la aprobación del acuerdo que la juez especializada de Bogotá validó como legal.

Simeón Pérez Marroquín, alias El Viejo fue capturado en el departamento de Meta y su prontuario criminal es la “clave” Foto: Suministrada

En el documento que incluyó el preacuerdo, la Fiscalía explicó la responsabilidad que tendría alias el Viejo en el crimen de Miguel Uribe Turbay, su participación en calidad de determinador, como responsable de ubicar la organización criminal encargada del asesinato, también de entregar el arma homicida al menor de edad que atacó al candidato presidencial.

Como no hubo oposición, el preacuerdo quedó aprobado y la condena, que se suma a otras cuatro logradas en la misma investigación, es una realidad. Alias el Viejo tendrá que pasar dos décadas privado de la libertad por el crimen de Miguel Uribe Turbay.