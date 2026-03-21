Iván Cepeda salió en defensa de Gustavo Petro: “Vamos a proteger al presidente”

En un acto de campaña en la localidad de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, este sábado 21 de marzo, el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, se refirió a lo que denominó “ataques de Uribe y la extrema derecha” contra el presidente Gustavo Petro.

Se esperaba que se refiriera a las acusaciones de distintos sectores tras las revelaciones publicadas por SEMANA, según las cuales el magnicidio de Miguel Uribe Turbay habría sido ordenado por la disidencia de las Farc conocida como la Segunda Marquetalia. Este grupo armado estaba en un proceso de paz con el Gobierno, por lo que algunos consideran que Gustavo Petro tendría una responsabilidad política en el crimen.

No obstante, en su discurso Cepeda no mencionó al tema y solo insistió en los ataques que ha recibido Petro durante su mandato.

Los seguidores del Pacto Histórico escuchan al candidato Iván Cepeda en Bogotá, el 21 de marzo de 2026. Foto: Iván Cepeda en un discurso en Ciudad Bolívar, en Bogotá

“Quiero responder los ataques de la extrema derecha, de Álvaro Uribe Vélez contra el presidente Gustavo Petro. Lo hago consciente de que no estamos hablando de hechos aislados, sino frente a una cadena de persecuciones que a lo largo de su vida pública y también en el ejercicio de gobierno han buscado afectar su honra, destruir su liderazgo y, en los momentos más oscuros, incluso de nuestro gobierno, atentar contra su vida”, aseguró Cepeda en compañía de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué.

Según el candidato del Pacto Histórico, los opositores a Petro hoy intentan abrir un nuevo capítulo, el de su judicialización en escenarios internacionales, “como si no bastara la campaña sucia que han promovido aquí en Colombia. Lo digo con tranquilidad, pero también con firmeza. ¡Vamos a proteger al presidente Petro y a nuestro gobierno!“, aseveró.

Semana reveló en su más reciente edición quiénes ordenaron el asesinato de Miguel Uribe Turbay. Foto: SEMANA

Con estas palabras parecería referirse a las recientes publicaciones, tanto de The New York Times como de la agencia Associated Press (AP), según las cuales el presidente Petro tiene una investigación penal de Estados Unidos por presuntos vínculos suyos con el narcotráfico, así como por aportes de origen ilícito a su campaña presidencial.

Aunque en su discurso, que tardó menos de media hora entre las ovaciones de sus seguidores, Cepeda no se refirió al homicidio de Miguel Uribe Turbay, en la mañana de este sábado 21 de marzo sí hizo una publicación en X en la que le solicitó de manera pública al expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien fue uno de los que lo asoció con el crimen, rectificar sus declaraciones.

Iván Cepeda en un discurso de campaña al sur de Bogotá y en compañía de su fórmula vicepresidencial, Aida Quilcué. Foto: Captura de pantalla video canal de Youtube Iván Cepeda

Tras la portada de SEMANA en la que se revela quiénes son los responsables, el líder natural del Centro Democrático reaccionó manifestando que también las personas que supuestamente instigaron al entonces senador tienen que responder ante la justicia.

Ante estas acusaciones, Cepeda solicitó que se presenten ante la justicia las pruebas que sustenten su supuesta relación con el magnicidio. “La responsabilidad con el país exige acudir a las instituciones y permitir que sea la justicia la que esclarezca los hechos con base en evidencias verificables”, señaló.