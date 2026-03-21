Política

Iván Cepeda le responde a Álvaro Uribe por relacionarlo como instigador en el asesinato de Miguel Uribe Turbay: “Colombia merece verdad”

El candidato del petrismo le pidió al expresidente aportar las pruebas que demuestren sus instigaciones en contra del entonces congresista.

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Redacción Semana
21 de marzo de 2026, 11:56 a. m.
Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez.
Iván Cepeda y Álvaro Uribe Vélez. Foto: Foto 1: Colprensa / Foto 2: Getty Images

El precandidato presidencial Iván Cepeda le solicitó de manera pública al expresidente Álvaro Uribe Vélez rectificar sus declaraciones en las que lo asoció al asesinato de Miguel Uribe Turbay, crimen que fue ordenado por la Segunda Marquetalia de las disidencias de las Farc.

“¿En dónde están los instigadores?”: Álvaro Uribe tras conocer que la Segunda Marquetalia ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay

Tras la portada de SEMANA en la que se revela quiénes son los responsables, el líder natural del Centro Democrático reaccionó manifestando que también las personas que supuestamente instigaron al entonces senador tienen que responder ante la justicia.

¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda? ¿Dónde está Cepeda, que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a Santrich y a Iván Márquez?“, dijo.

Ante esto, el candidato del petrismo no dudó en responder y, a través de un comunicado en su cuenta de X, le pidió al también excongresista rectificar lo que dijo o mostrar las pruebas que evidencien las acusaciones que hizo.

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“Le solicito que, a la mayor brevedad, presente ante la justicia las pruebas que sustenten la acusación que ha formulado en mi contra, en relación con el asesinato del senador y candidato presidencial Miguel Uribe”, señaló.

Cepeda le recordó al expresidente que Colombia es un Estado de derecho y, por lo mismo, este tipo de declaraciones no pueden quedar simplemente en la insinuación y la descalificación.

“La responsabilidad con el país exige acudir a las instituciones y permitir que sea la justicia la que esclarezca los hechos con base en evidencias verificables”, señaló.

Álvaro Uribe reacciona a la revelación de SEMANA sobre los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay; esto dijo

En ese sentido, el candidato presidencial afirmó que espera que este asunto sea tramitado en los escenarios judiciales correspondientes, ya que son acusaciones muy graves en su contra.

“Colombia merece verdad, rigor y respeto por la vida democrática, no la propagación de señalamientos sin sustento ni la incitación al odio en el debate electoral y político“, concluyó.

De esta forma, se desató una nueva batalla entre el senador y el líder natural del Centro Democrático.