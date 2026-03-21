“¿En dónde están los instigadores?”: Álvaro Uribe tras conocer que la Segunda Marquetalia ordenó el asesinato de Miguel Uribe Turbay

El expresidente de Colombia y líder del Centro Democrático, Álvaro Uribe Vélez, se pronunció este sábado, 21 de marzo, sobre la revelación que hizo la revista SEMANA de los responsables del asesinato del entonces senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.

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En un primer mensaje, el ex jefe de Estado mostró su dolor por lo sucedido y manifestó “rabia” por los hechos que se conocieron, donde las disidencias de la Segunda Marquetalia serían las responsables del crimen del líder político.

También lanzó una crítica contra el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien señaló como promotor de la fuga de Iván Márquez y Jesús Santrich, exlíderes de la extinta guerrilla de las Farc y fundadores de la Segunda Marquetalia.

“Este dolor inmenso da rabia con los instigadores y con Cepeda, promotor de la fuga de Márquez y Santrich a Venezuela”, escribió el exjefe de Estado en el mensaje publicado en su cuenta de X, el cual acompañó con la imagen de la portada de la revista SEMANA.

En un nuevo mensaje, un video publicado a través de las redes sociales, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a arremeter contra el presidente Gustavo Petro y el candidato de la izquierda Iván Cepeda, a quienes cuestionó por la instigación que realizaron.

“La Fiscalía presenta como un incontrastable que quien ordenó el asesinato de Miguel Uribe fue la nueva Marquetalia. ¿A dónde están los instigadores? ¿Cuánto instigó Petro? ¿Cuánto instigó Cepeda?“, se cuestionó el exmandatario en un video.

Y volvió a cuestionar a Iván Cepeda sobre estos hechos. ¿Dónde está Cepeda que sacó para que gozaran de impunidad del país para Venezuela a Santrich y a Iván Márquez", insistió el exmandatario colombiano, al tiempo que señaló: “El país no puede seguir siendo entregado al terrorismo”.

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Uribe Vélez también pidió investigar indicios sobre las elecciones al Congreso de la República que se desarrollaron el pasado 8 de marzo en el país. De acuerdo con el exmandatario, varios congresistas afines al Gobierno sacaron votos importantes en regiones donde hay más violencia.

“Los congresistas de Petro y de Cepeda sacaron el 54 % de los votos en los 126 municipios donde hay más violencia de acuerdo con la MOE. Eso es un indicio muy grave. Aquí condenaron a muchos por la parapolítica, por esos indicios de votos. Esto se tiene que investigar porque la amenaza sigue. Esos votos fueron apoyados por la amenaza del fusil”, dijo.