Álvaro Uribe reacciona a la revelación de SEMANA sobre los autores intelectuales del magnicidio de Miguel Uribe Turbay; esto dijo

El expresidente Álvaro Uribe Vélez se pronunció en la mañana de este sábado sobre la más reciente publicación de la revista SEMANA, en la que se revela que la Segunda Marquetalia, que nació tras la firma del acuerdo de paz con las Farc, dio la orden de asesinar a Miguel Uribe Turbay.

Alias el Viejo fue condenado a 22 años de cárcel. Pidió perdón por el magnicidio de Miguel Uribe Turbay

La confesión la hizo Simeone Pérez Marroquín, conocido con el alias del Viejo, quien fue condenado recientemente por el magnicidio del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático, ocurrido el 7 de junio de 2025 en un parque del occidente de Bogotá.

Alias el Viejo les reveló a los investigadores los detalles desconocidos de la planeación del asesinato de Uribe Turbay y quiénes fueron los autores intelectuales del crimen que conmocionó a Colombia. “El grupo que ordenó el atentado en contra del senador fue la Segunda Marquetalia”, confesó.

Las reacciones al tema no se han hecho esperar. Uno de los primeros en pronunciarse fue el exmandatario colombiano, quien a través de su cuenta en la red social X mostró su dolor por lo sucedido y manifestó “rabia” por los hechos que se conocieron recientemente.

El expresidente también expresó su rabia con el candidato presidencial del Pacto Histórico, Iván Cepeda, a quien señaló como promotor de la fuga de Iván Márquez y Jesús Santrich, exlíderes de la extinta guerrilla de las Farc y fundadores de la Segunda Marquetalia, tras abandonar el proceso de paz.

“Este dolor inmenso da rabia con los instigadores y con Cepeda, promotor de la fuga de Márquez y Santrich a Venezuela”, escribió el exjefe de Estado en el mensaje publicado en su cuenta de X, el cual acompañó con la imagen de la portada de la revista SEMANA.