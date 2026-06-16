Efraín Cepeda propone pacto electoral antes de la segunda vuelta

El senador Efraín Cepeda, dirigente del Partido Conservador, hizo un llamado a todas las colectividades y candidatos presidenciales a respaldar un pacto electoral de cara a la segunda vuelta por la Casa de Nariño.

Cepeda pretende que los partidos se comprometan a respetar los resultados de la elección y las decisiones de las autoridades: “Ese debería ser el primer pacto de cualquier democracia”.

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Para Cepeda, la legitimidad de las instituciones no puede depender de quién gane o pierda una contienda.

El expresidente del Senado reiteró que la democracia exige aceptar las reglas de juego y reconocer el veredicto de los ciudadanos. También alertó que desacreditar sin pruebas a las autoridades electorales o sembrar dudas anticipadas sobre los resultados debilita la confianza pública y erosiona las instituciones.

Senador Efraín Cepeda. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

“Colombia ha construido durante décadas instituciones capaces de enfrentar desafíos como la violencia, el narcotráfico y la criminalidad, por lo que consideró indispensable preservar la confianza en el sistema democrático, la separación de poderes y el Estado de derecho”, narró su equipo en un comunicado.

En la sombra de este anuncio están alertas de las autoridades regionales sobre eventuales alteraciones del orden público por cuenta de los resultados del próximo domingo, 21 de junio.