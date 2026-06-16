A cinco días de elecciones, Iván Cepeda anuncia que se desmonta de la constituyente y reconoce problemas del Gobierno Petro

Iván Cepeda, candidato presidencial del Pacto Histórico, estuvo reunido con diferentes dirigentes políticos, artistas y diversos sectores para establecer una hoja de ruta de cara a la construcción de lo que él llama un gran acuerdo nacional.

Por esa razón, dijo que no convocaría una asamblea nacional constituyente y que su prioridad será la de buscar consensos con diferentes sectores para solucionar los problemas que tiene el país.

Aunque no mencionó a Gustavo Petro, Cepeda dijo que temas como la salud, el orden público, la crisis fiscal, entre otros, deben tener un tratamiento prioritario. Es decir, reconoció que esos temas se han agudizado durante el mandato de Petro.

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“No será ninguna prioridad una asamblea constituyente, sino la búsqueda de esa concertación a través del acuerdo nacional. El acuerdo nacional, que muchos colombianos y colombianas se preguntan en torno a qué debe girar, tiene ya en su agenda algunos temas que son inaplazables”, dijo Cepeda.

Agregó: “Necesitamos dialogar sobre la crisis del sistema de salud y de la búsqueda de un plan concertado para atender con urgencia los problemas que hay en esta materia, la atención de millones de colombianos y colombianas que tienen acumuladas citas médicas, medicamentos que no han llegado en situación de graves enfermedades”.

Cepeda reconoció que hay un problema económico en el país por lo que se debe hacer un pacto fiscal “que nos ponga en sintonía para abordar un problema que tiene las dimensiones y los peligros”.

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“Y en tercer lugar, para mencionar otro de esos temas urgentes, el problema de la seguridad en muchos territorios del país. La seguridad considero que es un derecho, no es una simple atención del Estado colombiano, es un derecho de la población y que requiere ser llevada a cabo de manera integral”, reiteró Cepeda.

El candidato del Pacto Histórico no ha profundizado sobre la manera en que consolidaría dicho acuerdo nacional y qué sectores incluiría en el mismo, pero el mensaje de fondo es que no convocaría una constituyente que, en todo caso, sería un tema que el nuevo Congreso no tendría como prioridad.

La campaña del Pacto Histórico ha buscado desmontar al candidato de la convocatoria de una asamblea nacional constituyente, punto que genera preocupación en diferentes sectores del país.

Así mismo el aspirante presidencial convocó a una rueda de prensa este martes a las 4:00 de la tarde par hacer un anuncio desde la sede del Polo Democrático en Bogotá.