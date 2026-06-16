El expresidente César Gaviria fue dado de alta de la Fundación Santa Fe: votará el próximo domingo

El expresidente César Gaviria goza de buena salud.

SEMANA confirmó que este martes, 16 de junio, el también director del Partido Liberal fue dado de alta de la Fundación Santa Fe, donde permaneció durante una semana tras someterse a una intervención quirúrgica.

Gaviria volvió a su apartamento en Bogotá tras la mejoría en sus condiciones de salud y, según conoció SEMANA, empezará a recibir a algunos de sus más cercanos amigos desde las próximas horas.

“Ya dieron a mi padre de alta”, confirmó a través de la red social X la excandidata al Senado, María Paz Gaviria, hija del expresidente.

Este viernes, 19 de junio, Gaviria volverá a someterse a un nuevo chequeo médico. Y lo más probable, según algunos de sus más cercanos amigos, es que el próximo domingo ejerza su derecho al voto en la segunda vuelta presidencial en la mesa uno de la Registraduría, ubicada en el Congreso.

Allí estuvo Gaviria el pasado 31 de mayo y horas después fue sometido a una intervención quirúrgica.

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, a solicitud de la familia, se permite informar que el expresidente César Gaviria se encuentra hospitalizado bajo manejo integral y multidisciplinario,posterior a una intervención quirúrgica abdominal. El paciente se encuentra con evolución clínica satisfactoria y estable”, reportó la Fundación Santa Fe este fin de semana.

Una persona cercana a César Gaviria lo visitó este fin de semana y le confirmó a este medio que, aunque permanecía internado, el principal líder del Partido Liberal estaba lúcido y nunca dejó de hablar sobre política y las presidenciales del próximo domingo.

Gaviria es un político de 79 años y se ha caracterizado por su fortaleza física y mental.