El Ministerio de Defensa rompió el silencio sobre los señalamientos del ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, sobre las supuestas interceptaciones que se habrían hecho desde la cartera de Defensa.

El Ministerio que dirige el general (r) Pedro Sánchez aseguró que se comunicó con Idárraga en tanto tuvo conocimiento de los hechos, el día 13 de enero, jornada en la que también se convocó a una Junta Extraordinaria de Inteligencia Conjunta para hacer seguimiento al caso. La cartera dejó claro que las autoridades no tienen en su poder el software de Pegasus, con el que supuestamente se habrían hecho las interceptaciones.

“En relación con la supuesta ‘Misión de trabajo para el desarrollo de actividades de inteligencia o contrainteligencia’, divulgada en medios de comunicación y redes sociales, el Ministerio de Defensa Nacional informa que dicho documento no fue expedido, suscrito ni autorizado por esta entidad, ni corresponde a acto administrativo, orden, directriz, procedimiento o instrucción alguna emanada por instituciones del sector defensa. En consecuencia, la información difundida es falsa y el documento presenta inconsistencias formales, técnicas y sustanciales, incompatibles con los protocolos institucionales y la normatividad vigente.

El señalado como supuesto ejecutor de esas órdenes sería el sargento viceprimero Darwin Ramírez, sobre quien la cartera aclaro que el uniformado no desempeña ese tipo de labores, ni ha pertenecido al Comando de Apoyo de Combate de Contrainteligencia Militar del Ejército.

“Desde hace más de tres años, su labor se circunscribe al Grupo de Seguridad del Ministerio de Defensa Nacional, con funciones limitadas a la coordinación de capacidades de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional para la seguridad y protección de personas en situación de riesgo en virtud del cargo que desempeñen en el Ministerio de Defensa Nacional”, apuntó la cartera.

El Ministerio que dirige el general (r) Sánchez aseguró que se ha consolidado como un referente regional en transparencia y lucha contra la corrupción, con altos índices de favorabilidad. Además, afirmó que seguirá trabajando por el fortalecimiento de la confianza ciudadana. Finalmente, la cartera invitó a que aquellas personas que cuenten con información relevante sobre el supuesto caso entreguen detalles a las autoridades.