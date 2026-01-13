Andrés Idárraga alertó que espionaje ilegal en su contra con Pegasus era para “prevenir” daño a imagen de altos oficiales

Andrés Idárraga ha sido uno de los altos funcionarios que ha permanecido en el corazón del Gobierno Petro. A cargo de la Secretaria de Transparencia y ahora del Ministerio de Justicia, Idárraga radicó una denuncia penal en la Fiscalía para alertar que sus comunicaciones fueron interceptadas de manera ilegal, a través del cuestionado software Pegasus.

Lo grave del asunto es que en la denuncia de nueve páginas que le envió a la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo, reveló que el espionaje en su contra tuvo como objetivo “prevenir el posible daño a la imagen de altos oficiales” de la Fuerza Pública.

El ministro de Justicia (e), Andrés Idárraga, confirmó que utilizaron Pegasus para espiarlo: habla del 2025 y dijo que la orden salió del MinDefensa

El ministro de Justicia encargado señaló que esa “desviación del objetivo misional” se podría configurar en un claro exceso de funciones, teniendo en cuenta que habrían pasado por encima de la ley que prohíbe la recolección de información de inteligencia que se relacione con derechos políticos.

Durante la mañana de este martes, 13 de enero, Idárraga denunció en su cuenta de X que desde el Ministerio de Defensa salió la orden para “perseguir a quien adelanta investigaciones por corrupción”.

El alto funcionario señaló que durante la administración Petro le sacaron “2.3 gigas de información de su celular, se registraron más de 8.000 infiltraciones a su teléfono y en más de 120 ocasiones le activaron ilegalmente la cámara y el micrófono”.

“Estaban armando una campaña de desprestigio en mi contra por la información que venía recibiendo sobre diversos casos de corrupción (de todo nivel y tipo) al interior de las Fuerzas Militares”, dijo Idárraga en sus redes sociales.

En la denuncia se conoció que al ministro encargado le hicieron esos seguimientos tanto en su teléfono celular como en terreno con el uso de un vehículo que habría estado recogiendo información sobre las movidas del funcionario.

Por eso, señaló en el documento que “cualquier actividad de inteligencia o contrainteligencia dirigida en mi contra o que implique seguimientos ilegales o acceso a mis comunicaciones o sistemas informáticos, motivada por la intención de prevenir el daño a la imagen de altos oficiales, demuestra una instrumentalización del aparato estatal para fines ilegales”.

La denuncia que llegó al despacho de la fiscal general señala dos delitos: acceso abusivo a sistema informático e interceptación de datos informáticos por parte de funcionarios públicos indeterminados.

Para el secretario de Transparencia y ministro de Justicia encargado hubo un abuso de autoridad y desviación de la inteligencia, cuando se “persigue a un objeto ajeno a los fines esenciales del Estado para ‘proteger la imagen de altos oficiales’”.

Así mismo, consideró que el acceso abusivo a sistema informático se dio después de que un informe de detección para Pegasus expuso “evidencia” que comprometía a su teléfono celular con “explotación remota avanzada, presenta rastros de reinfección automática, alteraciones maliciosas profundas del sistema”.

“Está claro que el acceso sin autorización al celular IPhone 15 Pro Max que me pertenece, el cual evidencia múltiples indicadores de compromiso con la infraestructura NSO Group, evidenciando conexiones persistentes en segundo plano hacia dominios e IP no reconocidos por el usuario y que coinciden con las bases IOC oficiales, está lesionando los bienes jurídicos de la información, datos e intimidad”, explicó Idárraga en el documento.

La denuncia llegó junto al informe de detección del software Pegasus y una solicitud para que la Fiscalía inspeccione los sistemas informáticos del Departamento de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, requerir al Ministerio de Defensa la orden de esas operaciones de espionaje y solicitar las bitácoras del vehículo que habría sigo utilizado para seguimientos ilegales.

Conozca aquí la denuncia completa: