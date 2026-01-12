Nación

Gobierno Petro suspendió el traslado de temidos criminales a Barranquilla. Minjusticia se fue contra el alcalde Char

Los mandatarios del Caribe criticaron la decisión del gobierno nacional en el marco de la Paz Total.

Redacción Semana
12 de enero de 2026, 10:49 p. m.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, fue en el encargado de hacer el anuncio.
El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, fue en el encargado de hacer el anuncio. Foto: ESTEBAN VEGA LA ROTTA / SEMANA

El ministro de Justicia encargado, Andrés Idárraga, fue el encargado de confirmar que el gobierno Petro suspendió la solicitud para que trasladaran a los cabecillas de las temidas bandas Los Pepes y Los Costeños, a cárceles en Barranquilla, la región que ha sido azotada por el accionar criminal de esos delincuentes.

Después de las críticas que hicieron varios mandatarios locales sobre esta decisión, como el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, y el gobernador del Atlántico, Eduardo Verano de la Rosa, Idárraga confirmó en su cuenta de X: “Por ahora, el traslado de estos cabecillas está suspendido”.

El alto funcionario del gobierno Petro reconoció que este tipo de situaciones “merece” una coordinación previa entre el Inpec, la Policía, las autoridades locales de Barranquilla y el Atlántico, para garantizar “vigilancia estricta y control permanente”.

Lo particular es que su pronunciamiento se dio horas después de que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, salió a criticar el traslado de Digno Palomino, cabecilla de Los Pepes, y de Castor, líder de Los Costeños, como una decisión que se tomó en el marco de la negociación de paz que se adelanta con esas dos estructuras criminales.

Sobre esos cuestionamientos, el ministro encargado respondió: “Alcalde Alejandro Char no tergiverse; aquí no hay ‘premios’, hay resultados frente a una crisis que su administración no logró contener”.

No
Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, y Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: No

Según el alto funcionario del gobierno, los diálogos de paz entre Los Pepes y Los Costeños dejó una reducción del 57% en los homicidios y un 84% en los casos de extorsión que se registraron a finales de 2025.

“El desangre entre bandas en Barranquilla se salió de su control, y las cifras lo demuestran: cuando usted asumió, el 2024 cerró como el más violento en 20 años, con 487 homicidios, y la extorsión ya venía disparada 458% entre 2021 y 2023″, le dijo Idárraga a Char.

Pero, además, le pidió al alcalde de Barranquilla que explique qué pasó con los 78.000 millones de pesos que recogieron a través del impuesto a la seguridad que pagan los atlanticenses y controla esa autoridad local.

Presidente Petro responde las críticas del alcalde Char por traslado de peligrosos criminales a Barranquilla

Idárraga le terminó preguntando: “¿Cómo le responde a ‘las madres que han perdido a sus hijos’?”; haciendo referencia a una frase que Alejandro Char usó durante la crítica que hizo contra el gobierno por el traslado de los temidos cabecillas.

En los próximos días se espera que las autoridades municipales, departamentales y el Gobierno nacional se reúnan para tomar decisiones frente al traslado de estos cabecillas antes de que finalice la tregua que tienen pactada el 20 de enero de 2026.

