Digno Palomino, jefe de Los Pepes, no será trasladado a Barranquilla; esto se sabe

Este lunes 12 de enero, SEMANA confirmó con Camilo Pineda, facilitador de los diálogos de paz entre bandas criminales y el Gobierno de Gustavo Petro, que Digno José Palomino Rodríguez, máximo jefe de Los Pepes, no será trasladado a Barranquilla porque “no accedió a la aplicación de los procedimientos presentados” para la paz urbana en la capital del Atlántico.

Esto ocurre luego de que esta revista revelara en exclusiva los traslados de estos peligrosos criminales a cárceles de la ciudad. Con esta nueva información, solo llegaría Jorge Eliecer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de Los Costeños, junto con Óber Ricardo Martínez Gutiérrez, conocido con el alias de Negro Ober, y otros 15 integrantes de la banda.

Inicialmente, se conoció que serían 20 los trasladados por cada organización criminal, es decir, un total de 40, pero no todos fueron autorizados por el Gobierno de Gustavo Petro.

Alias Castor y los demás integrantes de la banda serían recluidos en la Penitenciaría El Bosque, a cargo del Inpec. Ahora se espera un nuevo pronunciamiento para determinar cómo quedará configurada la mesa de diálogos entre estas organizaciones ilegales.

Primicia: alias Negro Ober es otro de los temerarios cabecillas de Los Costeños que llegará a Barranquilla por orden del Gobierno Petro

Para Luis Fernando Trejos, profesor de la Universidad del Norte y experto en temas de seguridad, la salida de Digno Palomino “tumba la mesa, porque negociar con uno solo fortalece al otro”.

Toda esta polémica que se desató en el Atlántico hizo que el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, se pronunciara en contra del Gobierno nacional.

“En lugar de enviar refuerzos a nuestra fuerza pública, nos trasladan a peligrosos criminales como Digno, Castor, el Negro Ober y 40 delincuentes adicionales a estas cárceles que no cuentan con condiciones de seguridad para albergar a estos criminales, ignorando también el dolor de nuestra gente”, dijo.

Gobierno Petro ordena traslado Digno José Palomino, cabecilla de Los Pepes, y Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, de Los Costeños. Foto: Montajes SEMANA

El presidente Gustavo Petro le respondió al mandatario de los barranquilleros de la siguiente manera: “No se le olvide, señor alcalde Char, que es mi Gobierno el que ha logrado bajar la tasa de homicidios de Barranquilla a la mitad, y lo hemos hecho a través de un proceso de paz entre bandas que estaban desangrando la ciudad”.