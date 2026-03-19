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Alias Castor, quien negocia la paz con el Gobierno Petro, habla tras ataque criminal en Barranquilla: “Intentan incitarme a tomar las armas”

SEMANA conoció un documento que va dirigido a las autoridades en Barranquilla.

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Redacción Semana
19 de marzo de 2026, 6:25 p. m.
Alias Castor y la carta que le envió a las autoridades en Barranquilla.
Alias Castor y la carta que le envió a las autoridades en Barranquilla. Foto: Suministrado a SEMANA.

Este jueves, 19 de marzo, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de la banda Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe, envió una carta a las autoridades en el Atlántico tras un ataque criminal ocurrido en horas de la madrugada, en el que tres hombres resultaron heridos, entre ellos su cuñado.

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“A pesar de que actores externos intentan incitarme a tomar las armas o a retomar caminos de violencia, manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación. Mi vida está orientada a Cristo y es en Él donde encuentro la fortaleza para mantener mi corazón en gozo y en paz. Este compromiso no es solo personal, sino que lo asumo también en nombre de mi familia”, dice uno de los apartes del documento conocido por esta revista.

Digno Palomino y alias Castor iniciaron su alianza criminal desde 2013, cuando estuvieron presos.
Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

Al mismo tiempo, hizo una petición a las autoridades en la ciudad de Barranquilla en medio de una pugna entre bandas criminales que ha puesto en jaque la seguridad ciudadana.

“Hago un llamado formal a las autoridades competentes para que actúen con decisión frente a quienes están intentando generar violencia en la ciudad. Personas como Digno, Chan u otros individuos que buscan desestabilizar el orden público no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino. Tengo la plena confianza en que Dios actuará y tomará el control de la situación, y confío igualmente en que las autoridades harán uso del poder que les ha sido conferido para el bien común”, dijo.

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También indicó: “Solicito a los medios de comunicación que se abstengan de especular o de generar desinformación respecto a posibles represalias de mi parte. Esta carta es prueba suficiente de mi postura: soy un hombre de paz, comprometido con su transformación personal y no representaré ninguna amenaza para la convivencia ciudadana. Por lo anterior, solicito respetuosamente a todas las autoridades aquí mencionadas que enfoquen sus esfuerzos en prevenir nuevas acciones violentas e investigar los hechos del día de hoy”.