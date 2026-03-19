Alias Castor, quien negocia la paz con el Gobierno Petro, habla tras ataque criminal en Barranquilla: “Intentan incitarme a tomar las armas”

Este jueves, 19 de marzo, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, máximo cabecilla de la banda Los Costeños o del Bloque Resistencia Caribe, envió una carta a las autoridades en el Atlántico tras un ataque criminal ocurrido en horas de la madrugada, en el que tres hombres resultaron heridos, entre ellos su cuñado.

Celular de uno de los capturados por balacera en el norte de Barranquilla es clave: hay chats con quien habría ordenado el ataque

“A pesar de que actores externos intentan incitarme a tomar las armas o a retomar caminos de violencia, manifiesto con total firmeza que no cederé ante ninguna provocación. Mi vida está orientada a Cristo y es en Él donde encuentro la fortaleza para mantener mi corazón en gozo y en paz. Este compromiso no es solo personal, sino que lo asumo también en nombre de mi familia”, dice uno de los apartes del documento conocido por esta revista.

Digno Palomino y alias Castor. Foto: suministradas a semana api

Al mismo tiempo, hizo una petición a las autoridades en la ciudad de Barranquilla en medio de una pugna entre bandas criminales que ha puesto en jaque la seguridad ciudadana.

“Hago un llamado formal a las autoridades competentes para que actúen con decisión frente a quienes están intentando generar violencia en la ciudad. Personas como Digno, Chan u otros individuos que buscan desestabilizar el orden público no lograrán arrastrarme nuevamente por ese camino. Tengo la plena confianza en que Dios actuará y tomará el control de la situación, y confío igualmente en que las autoridades harán uso del poder que les ha sido conferido para el bien común”, dijo.

Balacera en el norte de Barranquilla: tres heridos, entre ellos el cuñado de alias Castor, quien negocia la paz con el Gobierno Petro

También indicó: “Solicito a los medios de comunicación que se abstengan de especular o de generar desinformación respecto a posibles represalias de mi parte. Esta carta es prueba suficiente de mi postura: soy un hombre de paz, comprometido con su transformación personal y no representaré ninguna amenaza para la convivencia ciudadana. Por lo anterior, solicito respetuosamente a todas las autoridades aquí mencionadas que enfoquen sus esfuerzos en prevenir nuevas acciones violentas e investigar los hechos del día de hoy”.